Proiettore Yaber con schermo SCT ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Se sei alla ricerca di un proiettore portatile WIFI per uso domestico o per lavoro, questo è il dispositivo che fa per te. Yaber ha progettato il suo mini proiettore Wi-Fi cercando di ottenere una massima resa della qualità d’immagine anche nelle situazioni più disparate: come una festa al cinema o in campeggio. Puoi trovarlo ora su Amazon a meno di 100 euro, un prezzo incredibile considerate le prestazioni.

Con l’evoluzione della nuova versione, sono arrivate anche caratteristiche più interessanti.

Yaber V2 ha tutte le funzioni che una persona può richiedere in un proiettore oggi al prezzo di 99 euro, meno 8 euro di COUPON riscattabile una sola volta. È portatile, leggero, wireless e dispone di funzionalità Wi-Fi e telecomando. Puoi anche collegare un cavo VGA al proiettore, guardare film e documentari e guardare i programmi su Netflix con una buona qualità audio.

La versione V2 offre 5500 lumen di luminosità e il rapporto di contrasto è fino a 6000:1, il che gli consente di proiettare un’immagine con una qualità impressionante. La risoluzione nativa del proiettore è 1280×720 e supporta anche una risoluzione di 1080p. Un’altra caratteristica eccezionale di Yaber V2 è lo schermo SCT che mostra un’immagine di qualità migliore. Questa caratteristica non è presente in molti proiettori costosi.

Yaber V2 ha due altoparlanti stereo integrati da 3 Watt che possono coprire un’area grande quanto una stanza di medie dimensioni. Durante l’utilizzo del proiettore, è possibile collegare alcuni altoparlanti o cuffie esterni. Yaber V2 è inoltre dotato della tecnologia audio Dolby che offre un suono con audio surround 5.1. Ricordiamo che può essere acquistato in offerta e sottraendo anche il COUPON dal prezzo finale su Amazon cliccando su questo link.