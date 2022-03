WD My Passport 500GB NVMe: le migliori prestazioni a metà prezzo

Il tempo degli hard disk esterni è finito, soprattutto considerando che basta qualche euro in più per portare a casa un SSD NVMe portatile. Sto parlando del WD My Passport 500GB NVMe, un disco estremamente performante e soprattutto compatto, oggi disponibile su Amazon a metà prezzo per soli 81 euro.

SSD Portatile WD My Passport 500GB NVMe: caratteristiche tecniche

All’interno della scocca in policarbonato offre un’unità NVMe capace di offrire una velocità di lettura di 1050MB/s e di scrittura di ben 1000MB/s. Lo scheletro consente al disco di resistere a vibrazioni, urti e cadute da un’altezza massima di 2 metri. Per la connessione al computer utilizza un’interfaccia USB 3.2 Type-C. Chiaramente questa è indispensabile anche sul computer per ottenere le massime prestazioni offerte dal disco. Tuttavia, all’interno della confezione è presente un adattatore USB-A to USB-C che rende il disco perfettamente retrocompatibile con gli standard precedenti. Inevitabilmente costerà qualche rinuncia in termini di prestazione, ma sfrutterai sempre al massimo della capacità l’interfaccia a tua disposizione.

Si tratta di un disco pensato in particolare modo per i professionisti e a dimostrarlo c’è il software che accompagna il disco. Questo consente di verificare in tempo reale lo stato di salute del disco ed il suo utilizzo. Ovviamente, Western Digital ha inserito uno strumento per effettuare rapidamente il backup dei dati. Neanche la sicurezza è stata trascurata, con l’integrazione della crittografia hardware AES256 che garantisce la massima sicurezza in caso di furto o smarrimento. Attraverso lo strumento inserito dall’azienda potrai impostare una password per l’accesso all’intera memoria o per singoli file e cartelle. Nel complesso un dispositivo che fa della sicurezza e dell’affidabilità i suoi punti di forza.

Grazie ad uno sconto del 49%, il WD My Passport è disponibile su Amazon a soli 81 euro per un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino, praticamente a metà prezzo.