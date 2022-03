OPPO Find X5 Lite in bundle con Band Sport Black e cuffie BT su Amazon ad un prezzo BOMBA

Il nuovo Oppo Find X5 Lite è un impressionante dispositivo che presenta un display accattivante, un potente processore, un’eccellente fotocamera principale oltre a possedere una ricarica rapida molto efficiente. Parliamo solo di 499 euro per il bundle che contiene tre i dispositivi di Oppo. Ma vediamo meglio questo pacchetto cosa contiene.

L’X5 non è un telefono perfetto: lo zoom della fotocamera è l’anello debole, ma è l’unico difetto di questo Oppo aggiornato.

L’Oppo Find X5 è un telefono che vanta lo stesso chipset di fascia alta di Xiaomi, Galaxy (in alcune regioni) e OnePlus. Questo è il processore octa-core MediaTek Dimensity 900 5G e sarà probabilmente uno dei chipset più potente che vedremo nel 2022.

È abbinato a 8 GB di RAM, anche se puoi potenziarlo con una funzione di espansione integrata che converte temporaneamente lo spazio di archiviazione in più memoria: molti nuovi telefoni sono dotati di tecnologia come questa. In questo modo puoi guadagnare 3 GB, 5 GB o 7 GB, il che dovrebbe essere utile in determinati casi d’utilizzo.

Il telefono inoltre ha un alimentatore da 4500 mAh con SUPERVOOC da 65W che carica in soli 31 minuti fino al 100%, che serve anche per compensare il dispendio di energia creato dalla connettività 5G.

Nel bundle acquistabile su Amazon è presente anche lo Smartwatch Band Sport Tracker con Display AMOLED a Colori. Le funzioni principali riassunte: 5ATM Carica Magnetica, impermeabile fino a 50m e con Cardiofrequenzimetro.

Presenti anche le OPPO Enco Free 2 W52: dei nuovi auricolari True Wireless con connessione Bluetooth 5.2, cancellazione del rumore e Dynaudio Quality Sound integrato. Il tutto, ad un prezzo irrisorio.