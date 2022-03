Linux Mint: rilasciata LMDE 5 “Elsie”

Il team di developer di Linux Mint ha rilasciato la nuova versione stabile di LMDE 5 nome in codice “Elsie”. Tale edizione della distribuzione è basata interamente sui pacchetti presenti nei repository di Debian 11 “Bullseye”, dunque ha come target un bacino di utenti diverso dall’edizione standard di Linux Mint, che invece segue i canonici rilasci semestrali di Ubuntu. Nel dettaglio LMDE 5 implementa l’ormai super rodato kernel Linux 5.10 LTS (Long Term Support) ed è stata dotata dell’ambiente grafico Cinmamon 5.2, ovvero il fork di GNOME Shell gestito e sviluppato anche dai developer di Linux Mint.

Questa nuova major release arriva dopo due mesi di duro lavoro da parte dei coder della distribuzione. Dal punto di vista estetico e prestazionale LMDE 5 “Elsie” si presente agli occhi dell’utente in modo identico alla flavor basata su Ubuntu 20.04 LTS. Tecnicamente però gode di software notevolmente più aggiornato rispetto a Linux Mint 20.3. Infatti i pacchetti di Debian 11, la versione su cui si sono basati i programmatori di Linux Mint, sono stati aggiornati di recente, quindi i repository di LMDE 5 contengono programmi ed applicativi con build e patch maggiormente aggiornate.

Come accennato poco prima, il desktop environemnt di serie di LMDE 5 “Elsie” è Cinmamon 5.2. Quest’ultima release di tale ambiente grafico introduce sostanziali novità che migliorano l’esperienza utente generale. È stata ad esempio migliorata la compatibilità con le nuove librerie GTK4 e con la relative applicazioni. Altra novità riguarda invece il calendario di sistema, che adesso è capace di interfacciarsi con il GNOME Evolution Data Server cosi da poter gestire tutti i contatti e gli eventi dell’utente tramite un unico backend.

Migliorie introdotte anche per l’applet dell’audio di sistema, che adesso è stata programmata per non mostrare più la voce “Artista sconosciuto” in assenza dei metadati nei file multimediali. Il file ISO di LMDE 5 “Elsie” è disponibile sul sito ufficiale del progetto.