L’alternativa ai desktop con CPU Intel 16/512GB a soli 320 euro

Se stai cercando un buon Mini PC sei finito nel posto giusto, perché oggi Amazon propone al minimo storico una soluzione davvero interessante. Sto parlando dell’Aerofara 5 Pro, una macchina pensata per l’utilizzo professionale estremamente flessibile e aggiornabile al nuovo Windows 11 disponibile a soli 320 euro.

Mini PC Aerofara 5 Pro: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti del computer riguarda la connettività, più estesa rispetto ai tradizionali Mini PC. Possiede, infatti, 6 porte USB di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono ben tre: una HDMI, una DisplayPort e una VGA che garantiscono una grande flessibilità. Inoltre, potrai collegare fino a 3 monitor simultaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. In questo modo potrai gestire grandi flussi di lavoro e il multitasking sfruttando un’area di lavoro incredibilmente più ampia. Completano la connettività le soluzioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 5.1. Una macchina ideale anche per l’uso domestico, quindi, che mette a disposizione tutto ciò che serve per qualsiasi tipo di attività. Ideale anche per lo studio o l’intrattenimento sulle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

Al suo interno ospita un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz, affiancato da ben 16GB di memoria RAM e un SSD da 512GB. Anche se non ancora presente nell’elenco di compatibilità, la CPU rispetta tutti i requisiti per l’aggiornamento gratuito a Windows 11. Lo spazio di archiviazione è completamente espandibile sia sostituendo l’SSD M.2 2280 preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione piuttosto performante capace di gestire egregiamente il pacchetto Office e la navigazione. In conclusione, anche dal punto di vista prestazionale non delude, offrendo una perfetta alternativa ai più ingombranti mid-tower da ufficio.

Grazie ad uno sconto del 15%, l’Aerofata 5 Pro è disponibile a soli 322 euro su Amazon per un risparmio di ben 57 euro sul prezzo di listino.