GNOME 42: ecco tutte le nuove funzionalità in arrivo

Tra qualche settimana è atteso il rilascio della versione stabile di GNOME 42, ovvero l’ultima incarnazione del noto ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK. Secondo quanto dichiarato dal team di sviluppatori le innovazioni presenti all’interno del ramo di sviluppo che confluiranno anche nella prossima major release sono diverse e consentiranno di migliorare notevolmente la user experience generale di questo desktop environment. Ad esempio una delle novità più rilevanti è la transizione alle GTK4, con i relativi porting di numerose applicazioni come Nautilus, ed al nuovo linguaggio di progettazione delle UI (User Interface) chiamato Adwaita.

Con il nuovo paradigma di progettazione della GUI (Graphical User Interface) il team di designer GNOME sta via via rendendo tutto il parco software dell’ambiente grafico più omogeneo ed armonioso. Man mano che i vari applicativi vengono convertiti lo stile del sistema diventerà dunque più moderno e gradevole esteticamente. Una delle innovazioni, visivamente parlando, più interessanti di GNOME 42 riguarda proprio il tema di GNOME Shell. Ora gran parte delle finestre vengono disegnate con i bordi stondanti, inoltre tutte le notifiche OSD (on-screen display) sono state rinnovate per uniformarsi maggiormente con le animazioni di GNOME.

In GNOME 42 tornerà finalmente disponibile lo strumento per catturare gli screenshot. Nelle release precedenti era infatti stato rimosso per dare modo ai developer di riscriverlo completamente ed implementare una nuova interfaccia più immediata e funzionale. Adesso tale tool non appare più come un utility di terze parti ma si presenta coma un vero programma integrato nel sistema.

GNOME 42 integra anche un nuovo Appearance Hub dedicato alla personalizzazione dell’ambiente di lavoro. Tale pannello sostituisce di fatto il vecchio “background panel” presente nelle build di testing del passato. Dall’Appearance Hub si possono dunque impostare i temi, la dark mode e lo sfondo del desktop.

Nella futura stable release di GNOME 42 troveremo anche una sezione di Remote Desktop Setup tutta nuova. L’interno pannello è stato ridisegnato in modo aderire completamente allo stile Adwaita e dunque adesso risulta essere molto più semplice da consultare e da utilizzare.