Apple AirPods (seconda generazione) ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se stai solo cercando di ascoltare musica o alcuni podcast, le AirPods di 2a generazione sono un'ottima scelta per i possessori di iPhone ma anche per gli utenti Android. La connessione non si interrompe mai e la durata totale della batteria è abbastanza buona.

Le Apple AirPods combinano praticità e funzionalità software avanzate che lo rendono uno dei migliori set di auricolari true wireless in circolazione. Apple è il re quando si tratta di qualità e design di costruzione. Anche se il guscio è realizzato in plastica, la custodia di ricarica è fantastica e utilizza un sistema di ricarica QI. È abbastanza leggera e robusta da poter essere messa in tasca. Questo è un bene perché vorrai tenere la custodia sempre con te, anche se è solo per riporre gli auricolari quando non li usi.

Sfortunatamente non sono impermeabili, ma possono essere usate in palestra e per correre, considerando che hanno una classificazione IPX4 e vanno bene da usare sotto la pioggia o in palestra a contatto con il sudore.

Apple afferma che la batteria durerà circa 5 ore con una singola carica. Invece, a 75dB abbiamo scoperto che gli Apple AirPods durano 4 ore e 7 minuti di riproduzione utilizzando un iPhone X tramite il codec AAC. Rispetto alla versione originale, il chip H1 sembra offrire circa il 21% in più di durata sull’ultima versione degli auricolari true wireless di Apple. Anche se questo può sembrare un aumento significativo, stiamo parlando solo di circa 30 minuti in più di durata della batteria

Le AirPods inoltre fanno un lavoro sorprendentemente buono in chiamata grazie al microfono, dimostrandosi valido per le chiamate in conferenza e altri servizi di chat vocale. Infine, e questa è solo una funzione per gli utenti iOS, basterà dire Hey Siri per attivare l'assistente vocale sul telefono tramite il mic degli auricolari.