Windows 11 in un formato ultracompatto con questo Mini PC

Puoi smettere di cercare il tuo Mini PC e portare a casa un piccolo affare con il nuovo Otazak iPC40, ultimo arrivato della famiglia che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Un computer estremamente compatto pensato per l’utilizzo quotidiano, disponibile a soli 150 euro su Amazon.

Mini PC Otazak iPC40: caratteristiche tecniche

La proposta di Otazak sfoggia un design davvero sottile grazie alla soluzione di raffreddamento che consente di risparmiare spazio. Per dissipare il calore, infatti, sfrutta un generoso heatsink che si sviluppa in larghezza capace di mantenere temperature basse e costanti. Si tratta, inoltre, di un sistema passivo che lascia il computer completamente silenzioso anche a pieno carico. Al suo interno ospita un processore Intel Celeron N4020 dual core con una frequenza massima di 2,8GHz, affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione. Naturalmente, la memoria di massa può essere estesa sia aggiungendo un SSD M.2 2242, sia con una microSD fino a 128GB. La CPU, inoltre, è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft consentendo di effettuare l’upgrade gratuitamente a Windows 11 non appena disponibile.

Anche dal punto di vista della connettività il computer non delude e mette a disposizione tutte le porte di cui potresti avere bisogno. Le porte USB sono tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, di cui una HDMI e una VGA, che consentono di collegare simultaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete, sia in termini di velocità che di stabilità. Completano la dotazione le immancabili reti wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Quest’ultimo è senza dubbio comodo per collegare ulteriori periferiche, come mouse e tastiera, senza impegnare le porte USB.

Grazie ad un coupon di 30 euro attivabile dalla pagina prodotto, l’Otazak iPC40 è disponibile su Amazon a soli 149,99 euro.