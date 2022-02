WD Home Duo da 12 TB: il miglior Personal Cloud in offerta su Amazon

La nuova versione del My Cloud NAS di WD è in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima. Sono dispositivi che si focalizzano sulla facilità d’uso, e a tal fine, l’esperienza di configurazione, gestione e navigazione è stata resa più simile possibile a quella dei servizi di archiviazione online che tutti conosciamo.

E’ abbastanza corretto che WD si riferisca a My Cloud Home non come NAS (archiviazione collegata alla rete), ma piuttosto come cloud personale.

È inoltre possibile accedere ai propri file tramite il portale web. Se desideri un accesso locale completo bisogna l’app WD Discovery, installarla e accedere da lì. WD Discovery è disponibile per Windows, MacOS, Android e iOS.

My Cloud Home sincronizzerà i dati con servizi come Dropbox, OneDrive e Google Drive, quindi se stai eseguendo il backup di foto e altri contenuti dal tuo telefono, puoi conservarne un’altra copia su My Cloud Home e averli a portata di mano per uso offline. Ci sono anche alcune funzionalità NAS standard per gestire più utenti e la condivisione di file.

E’ ovviamente possibile eseguire il backup dei dati su My Cloud Home utilizzando mezzi convenzionali; vale a dire, semplicemente copiando i dati su un altro dispositivo utilizzando il software di backup o trascinando e rilasciando file e cartelle.

Puoi acquistarlo oggi ad un prezzo davvero competitivo, considerando lo sconto già applicato sul prezzo finale da Amazon.