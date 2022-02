Tutti i tuoi dati costantemente al sicuro con questa pendrive in offerta

Puoi ottenere la massima protezione per i tuoi dati in un formato estremamente compatto con la pendrive Vansuny 128GB. Si tratta di una periferica estremamente piccola in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente, anche i più avversi, e dalle buone prestazioni disponibile oggi su Amazon a meno di 25 euro.

Pendrive Vansuny 128GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta di Vansuny offre un design “nano” poco più grande del solo connettore, che consente di lasciare la pendrive collegata. Questo non comporterà alcun impedimento per riporre, ad esempio, il laptop nella borsa o nello zaino del computer. Non manca la pratica asola per attaccare la pendrive direttamente al portachiavi semplificandone il trasporto e scongiurando il rischio di smarrimento. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0 che garantisce velocità di lettura fino a 100MB/s. Ovviamente è indispensabile che anche il computer sfrutti la medesima specifica, ma rimane retrocompatibile con gli standard precedenti.

Uno degli aspetti più interessanti è la resistenza della chiavetta agli agenti esterni. La pendrive, infatti, resiste ad acqua, polvere e urti per garantire la massima protezione ai tuoi dati. Una buona soluzione per ascoltare le tue playlist preferite in auto. La capacità da ben 128GB, infatti, consente di memorizzare migliaia di brani oltre che foto, video o un’enorme quantità di documenti. Un’ottima alternativa anche come espansione immediata e accessibile per i Mini PC. In conclusione, un dispositivo perfetto per qualsiasi utilizzo professionale e non solo.

Grazie ad uno sconto del 4% che si somma ad un coupon del 5% attivabile direttamente dalla pagina, la pendrive Vansuny 128GB è disponibile su Amazon a soli 14,69 euro.