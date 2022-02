Sequoia Capital lancia un fondo crittografico da 500-600 milioni di dollari da investire in token

Sequoia Capital, una delle società di venture capital più antiche e di maggior successo al mondo, sta lanciando un nuovo fondo incentrato sulle criptovalute; il suo primo fondo specifico per settore dalla sua fondazione nel 1972.

Il Sequoia Crypto Fund investirà principalmente in “token liquidi“, token che sono già quotati negli scambi di criptovalute e quelli che devono ancora essere quotati.

La dimensione del fondo è di 500-600 milioni di dollari e fa parte del più grande Sequoia Capital Fund, che è stato costituito lo scorso ottobre come parte della ristrutturazione dell’azienda VC. Il Sequoia Capital Fund detiene ora tutti gli investimenti statunitensi ed europei dell’azienda, comprese le partecipazioni in società quotate in borsa.

Oltre al comparto crittografico, Sequoia continuerà anche a investire in startup crittografiche dai suoi principali fondi seed, venture, crescita ed espansione che hanno oltre $ 7,5 miliardi di impegni di capitale totali.

La sequoia sta diventando più attiva

Sequoia investe in criptovalute dal 2015 sia in operazioni di equità che di token. L’anno scorso, il 20% dei nuovi investimenti dell’azienda negli Stati Uniti e in Europa erano in criptovalute.

Le sue società in portafoglio includono FTX, Fireblocks, StarkWare e Filecoin.

Alla domanda sul perché ora stesse lanciando un fondo dedicato alle criptovalute, la società ha risposto che molti fondatori hanno chiesto a Sequoia di assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione dei token.

Questo nuovo fondo ci dà la flessibilità per impegnarci ancora più profondamente

ha affermato Shaun Maguire, partner di Sequoia Capital.

Ciò significa che invece di investire e detenere token, Sequoia ora inizierà a fornire liquidità, partecipare alla governance e scambiarli.

La nostra rete di costruttori di Ethereum, Solana, i principali protocolli DeFi e oltre ci hanno esortato a fare lo stesso

hanno fatto sapere dalla società.

Giorno uno per le criptovalute

Sequoia come azienda crede che le criptovalute siano più di un settore. Si tratta di un cambiamento fondamentale che avrà un impatto su tutti i settori nel lungo periodo.

Michelle Bailhe, altro partner incentrato sulle criptovalute di Sequoia, ha detto durante un’intervista che oggi “è solo il primo giorno per le criptovalute”, il che significa che le criptovalute stanno ancora iniziando e da qui diventeranno sempre più grandi.

Il Sequoia Crypto Fund è il primo comparto del Sequoia Capital Fund. L’azienda prevede di lanciare altri due fondi generali: i fondi per l’espansione e l’ecosistema.