Mobile World Congress 2022: gli eventi confermati e le novità prima dello start ufficiale

Il Mobile World Congress (MWC) è il più grande evento mobile dell’anno. Lo spettacolo vede il lancio di molti dei migliori smartphone, smartwatch e tablet dell’anno, oltre a mostrare in anteprima le tendenze più in voga e le nuove tecnologie.

Al di fuori della sfera dei consumatori, attira anche molti partner commerciali del settore per parlare del futuro dei dispositivi mobili, come lo sviluppo del 5G, VR e altre tecnologie associate.

Nel 2022 il Mobile World Congress prevede di tornare in presenza, ovvero alla fine di febbraio. Nel 2021 è stato posticipato fino a giugno e poche aziende hanno partecipato all’evento per colpa del COVID.

Sebbene le date ufficiali siano dal 28 febbraio al 3 marzo, queste sono le date in cui si svolge il programma della conferenza MWC: spesso le pubblicazioni dei media avvengono nei giorni precedenti, tra il 26-27 febbraio.

Il GSMA sta pianificando di organizzare un evento fisico per il Mobile World Congress e sospettiamo che la partecipazione dipenderà molto dallo stato della pandemia. L’ultimo aggiornamento prevede che la maggior parte delle aziende sarà presente all’evento che si terrà in presenza.

Anche Samsung ha confermato la presenza all’evento.

Evento di lancio del MWC 2022

Samsung segnerà l’inizio del primo evento, tuttavia, non ci sono informazioni su ciò che l’azienda ha in programma di lanciare durante il MWC 2022. La società ospiterà il meet virtuale il 27 febbraio alle 13:00 e sarà trasmesso in streaming dall’azienda sul proprio sito web e su YouTube.

Dato che gli smartphone della serie Galaxy S22 e la gamma Galaxy Tab S8 sono già stati lanciati, c’è la possibilità che l’azienda possa concentrarsi sui suoi smartphone pieghevoli e rivelare dettagli sui prossimi telefoni Galaxy Z Fold e Flip. C’è anche la possibilità che il gigante sudcoreano annunci nuovi laptop, inclusi un nuovo Chromebook e dei dispositivi compatibili con Windows 11.

Molto è cambiato per Samsung quando si tratta del Mobile World Congress. Fino al 2018, la società ha annunciato i suoi telefoni di punta della serie Galaxy S al MWC, ma poi ha spostato il lancio sui propri eventi Galaxy Unpacked. Nel 2020, GSMA ha annullato l’evento MWC a causa della pandemia da COVID-19 e l’anno scorso l’evento è stato posticipato a giugno ma Samsung non ha partecipato fisicamente all’evento.

