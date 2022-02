Logitech MK235: il set da ufficio wireless definitivo in offerta

E se ti dicessi che con circa 20 euro puoi avere sia mouse che tastiera completamente wireless? Sto parlando del kit Logitech MK235 che grazie ad un’offerta su Amazon consentono di ottenere entrambe le periferiche di livello professionale a poco più di 20 euro.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK235: caratteristiche tecniche

La soluzione di Logitech è una proposta decisamente interessante per l’utilizzo in ufficio, ma che ben si sposa anche con l’ambiente domestico. Nel caso della tastiera, questa presenta un design robusto, ma compatto nonostante il layout completo e in italiano. Non manca il tastierino numerico, mentre la forma dei tasti ribassata e concava in superficie garantisce un confort eccezionale. Uno dei principali vantaggi, però, è senza dubbio la resistenza ai liquidi che ti risparmia qualsiasi preoccupazione dovuta al rovesciamento della tua bevanda preferita. Per quanto riguarda il mouse, invece, troviamo un dispositivo minimale, ma decisamente comodo. La forma ergonomica garantisce una postura comoda ed il sensore ottico ad alta sensibilità un tracciamento preciso.

Ciò che condividono mouse e tastiera è l’adattatore Unifying. Si tratta di un dongle esclusivo Logitech che consente di collegare mouse, tastiera e altre 4 periferiche occupando una singola porta USB. Ottima anche l’autonomia che, nel caso della tastiera, raggiunge addirittura i 3 anni con le batterie preinstallate. Nel caso del mouse, invece, la durata seppur minore rimane comunque consistente e ammonta a 12 mesi. Nel complesso, si tratta di un set dal rapporto qualità/prezzo praticamente imbattile.

Grazie ad uno sconto del 27%, il kit Logitech MK235 è disponibile su Amazon a soli 22,49 euro.