La guida pratica per installare le app Android su Windows 11

Nell’ultima release di testing di Windows 11 è finalmente stato introdotto il supporto sperimentale alle applicazioni Android. Quindi gli utenti, tramite lo store di Amazon, possono utilizzare il software sviluppato per questa piattaforma mobile anche sul proprio PC desktop. In questo articolo forniremo una breve guida pratica per installare le app Android su Windows 11

Per poter provare questa nuova feature si dovrà entrare all’interno dell’Insider Program e scaricare la versione più recente. Attenzione però, si tratta appunto di versioni nel ramo di sviluppo quindi non esenti anche da bug molto gravi che possono compromettere la stabilità del sistema. Quindi quando si entra nell’Insider Program lo si fa a proprio rischio e pericolo.

Nel dettaglio la build che implementa il supporto alle applicazioni Android è la 1.8.32837.0. Dopo esserci sincerati di averla installata correttamente è necessario assicurarsi anche di avere l’ultima release del Microsoft Store. Potete accertarvi di aver ricevuto l’ultimo upgrade andando nella sezione “Libreria” ed in fine nella voce “Aggiornamenti”.

Arrivati a questo punto si potrà passare all’installazione dell’Amazon Appstore. Infatti le applicazioni Android non sono presenti direttamente nel Microsoft Store ma si dovrà passare appunto per il software fornito dall’azienda guidata da Jeff Bezos. Il procedimento è semplicissimo, basta cercare l’Amazon Appstore all’interno del Microsoft Store ed installarlo come un normalissimo programma.

Durante l’installazione Windows potrebbe richiedere di abilitare la funzionalità di “virtualizzazione” all’interno dei settaggi del Bios. Si dovrà quindi riavviare il computer, accedere al Bios ed abilitare questa voce. La procedura varia in base al modello di scheda madre ma in generale basta cercare bene tra le diverse impostazioni per reperire la voce corretta.

Una volta tornati su Windows 11 e ripresa l’installazione dell’Amazon Appstore verrà richiesto di scaricare il Windows Subsystem for Android. Si tratta del software che virtualizza il sistema operativo del robottino verde. Terminata la configurazione di questo componente sarà possibile avviare l’Amazon Appstore ed immettere le credenziali dell’account Amazon. Fatto ciò saremo finalmente pronti per godere delle applicazioni e dei giochi Android su Windows 11.