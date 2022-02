Il Metaverso di Mark Zuckemberg arriva ad oltre 300.000 utenti in poco tempo

Facebook ha scommesso sulla realtà virtuale e sul Metaverso, rinominando Meta e spendendo miliardi all’anno per costruire hardware e sviluppare software che riescano a far provare all’utente un’esperienza che vada oltre i semplici social media.

La scommessa di Meta in questo momento è una piattaforma social VR per il visore Quest chiamato Horizon Worlds. Di recente è apparso nell’annuncio del Super Bowl di Meta e Zuckerberg lo ha definito “il fulcro della nostra visione del metaverso” nell’ultima chiamata sugli utili della società. Durante una riunione virtuale di questa settimana il chief product officer dell’azienda, Chris Cox, ha fornito ai dipendenti un aggiornamento non segnalato in precedenza sulla crescita degli utenti di Horizon.

Ha affermato che da quando Horizon Worlds è stato aperto a tutti gli utenti di Oculus Quest negli Stati Uniti e in Canada all’inizio di dicembre, la sua base mensile è cresciuta di un fattore di 10 volte arrivando fino a 300.000 persone.

Il portavoce di Meta Joe Osborne ha confermato i dati e ha affermato che includeva utenti di Horizon Worlds e Horizon Venues, un’app separata per partecipare a eventi dal vivo in VR che utilizza gli stessi avatar e le stesse meccaniche di base. Il numero non include Horizon Workrooms, un’esperienza di conferenza VR che si basa su un sistema di invito.

Prima del suo lancio a dicembre, Horizon Worlds era in una beta privata. Analogamente a come funziona la piattaforma di gioco Roblox o Minecraft di Microsoft, Horizon Worlds consente alle persone di creare ambienti personalizzati per uscire e giocare tramite gli avatar. Meta ha annunciato questa settimana che fino ad oggi sono stati costruiti 10.000 mondi separati in Horizon Worlds e il suo gruppo Facebook privato per i creatori ora conta oltre 20.000 membri.

Una community in continua crescita

Dato che sono passati solo pochi mesi da quando Horizon Worlds è stato reso disponibile, è troppo presto per dire se la rapida crescita della piattaforma continuerà o se sarà in grado di trattenere gli utenti nel tempo. Gli utenti mensili per i prodotti social sono sempre più alti degli utenti giornalieri, cosa che Cox non ha rivelato ai dipendenti. E un aumento delle vendite durante le festività natalizie per il visore Quest ha sicuramente contribuito a suscitare interesse nelle persone.

Meta non ha ancora rivelato quanti visori Quest ha venduto fino ad oggi, il che rende difficile valutare il successo di Horizon rispetto alla piattaforma hardware sottostante su cui gira. Ma diverse stime di terze parti fissano le vendite a oltre 10 milioni per Quest. Zuckerberg ha recentemente affermato che Meta rilascerà una versione di Horizon per telefoni cellulari entro la fine dell’anno per “portare le prime esperienze del metaverso su più piattaforme oltre la realtà virtuale“.

Inoltre la società dovrà risolvere i problemi relativi ai contenuti e gli utenti minorenni in VR, Meta deve rendere Horizon abbastanza affidabile per essere utilizzato da milioni di persone.

Fonte: the verge