Ecco come verificare se la versione 100 di Mozilla manda in crash i siti web

Mozilla ha lanciato un esperimento in cui viene modificato lo user agent del browser Firefox nella versione “Firefox/100.0” in uno a tre cifre, nel tentativo di correggere un bug che sta affliggendo molti siti web.

L’user agent è una stringa utilizzata da un browser web che include informazioni sul software, inclusi nome, versione e tecnologie utilizzate.

Quando viene rilasciata una nuova versione di un browser, gli sviluppatori incrementano anche il numero di versione nella stringa dell’agente utente. Ad esempio, l’attuale programma utente per Mozilla Firefox versione 90 è elencata di seguito:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0.

Nota: se l’impostazione “privacy.resistFingerprinting” di Firefox è impostata su “True”, il tuo user agent sarà bloccato su “Firefox/78.0”.

Mentre per Google Chrome 92, l’attuale user agent è:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, come Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36

Quando si visita un sito web, le stringhe dell’agente utente vengono analizzate e queste informazioni consentono al sito web di modificare la propria risposta per tenere conto delle diverse funzionalità dei browser.

Come verificare se user agent di Firefox 100 interrompe la navigazione

Poiché i numeri di versione di Firefox sono attualmente a due cifre, gli sviluppatori di Mozilla stanno indagando se qualcosa va in contrasto quando rilasceranno Firefox Nightly versione 100 a marzo 2022.

“Vorremmo eseguire un esperimento per verificare se una stringa UA con un numero di versione di Firefox a tre cifre interromperà il funzionamento dei siti“, ha affermato Chris Peterson, responsabile del programma di ingegneria del personale di Mozilla, in un post di bug individuato per la prima volta da Techdows.

“Questa nuova preferenza temporanea general.useragent.experiment.firefoxVersion può sovrascrivere la versione di Firefox della stringa UA.” Durante l’esecuzione del test, un utente Firefox registrato avrà il proprio user agent modificato nella stringa seguente con la speranza che se qualcosa si guasta, lo segnalerà a Mozilla.

Peterson ha affermato di aver testato utilizzando il browser con una stringa agente utente “Firefox/100.0” per circa quattro mesi e di aver riscontrato un problema solo durante l’utilizzo di Slack.

“Ho scoperto che i pulsanti del menu a comparsa dei messaggi di Slack (come “Aggiungi reazione” o “Rispondi nel thread”) smettono di funzionare per le versioni di Firefox >= 100 e = 520“, ha spiegato Peterson.

In questo caso, il problema sembra essere un bug con Slack che confronta i numeri di versione sono stringhe anziché numeri interi. Sebbene la società abbia risolto rapidamente questo problema, illustra come semplici errori di codifica possano produrre risultati imprevisti quando l’interprete passa alla versione 100.

Se i test continui mostrano che molti siti sono interrotti dal nuovo user agent, Firefox potrebbe bloccare lo user agent su un numero a due cifre come “Firefox/99.0″.

Per coloro che desiderano testare la modifica imminente dell’agente utente sui propri siti o sui siti che visitano frequentemente, è possibile modificare manualmente la stringa dell’agente utente utilizzando questi passaggi:

Apri Firefox, inserisci about:config nella barra degli indirizzi e premi invio.

Cerca general.usergent.override.

Quando viene visualizzato, seleziona “Stringa” e quindi fai clic sul segno più (+).

Dopo aver cliccato sull’icona +, dovrebbe aprirsi un campo in cui inserire il testo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0 come mostrato di seguito.

Quindi fare clic sul pulsante del segno di spunta per salvare l’impostazione.

Mentre questa impostazione è attiva, il browser invierà la nuova stringa dello user agent ai siti web. Se riscontri problemi con i siti web che visiti, dovresti creare una nuova segnalazione di bug per Mozilla.

Per riportare il tuo user agent alla sua stringa originale, torna semplicemente in about:config e cerca di nuovo l’impostazione general.useragent.override.

Fonte: bleepingcomputer