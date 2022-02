AMD punta su nuovi processori a risparmio energetico e GPU Mobile

I processori Ryzen di AMD possono offrire prestazioni di alto livello, ma l’obiettivo questa volta non è la potenza, ma l’ottimizzazione per l’efficienza energetica, nel tentativo di espandere la portata a laptop che chiunque può acquistare.

AMD ha lanciato ufficialmente oggi i suoi nuovi processori Ryzen 6000 Mobile a 6 nm, dopo aver annunciato per la prima volta i nuovi chip mobili Ryzen 6000 a gennaio. L’annuncio di AMD segue il lancio dei Core mobili di 12a generazione di Intel “Alder Lake” a gennaio, inaugurando la classe 2022 dei processori per PC notebook.

Oggi sappiamo qualcosa in più sugli obiettivi di AMD, inclusi dettagli più completi sulla Radeon 680M e 660M: i core RDNA 2 integrati che si trovano rispettivamente all’interno di Ryzen 7/9 e Ryzen 5.

Per anni, Intel ha dominato nella scena dei PC portatili, ma i recenti chip mobili AMD: il Ryzen 4000 e 5000 hanno cambiato tutto. Oggi, la società si è spinta nella fascia alta dei notebook, registrando un volume di vendite più elevato nella redditizia sezione dei notebook premium.

Con il suo nuovo chip, AMD sta attaccando Intel su un nuovo fronte: le prestazioni per watt, che ha guadagnato più importanza in un mondo che ora include anche la concorrenza di Apple con gli M1 e i PC Arm. Gli acquirenti di PC tradizionali vogliono una maggiore durata della batteria tanto quanto le prestazioni. Se AMD può avere successo, i chip Ryzen possono aiutare l’azienda a conquistare una quota maggiore del mercato dei notebook.

“Gli utenti vogliono laptop più sottili, più leggeri e con maggiore durata della batteria, non vogliono sistemi grandi e pesanti incatenati ad una scrivania“, ha affermato Robert Hallock, direttore del marketing tecnico per AMD, in un briefing per i giornalisti .

Nuove GPU in arrivo per il mercato dei notebook

In termini di grafica, le APU Ryzen 6000 di AMD saranno alimentate dalla Radeon 680M (12 CU, fino a 2,4 GHz, con quattro back-end di rendering) e dalla 660M, con 6 CU, fino a 1,9 GHz. AMD ha presentato i dati confrontandoli con una Nvidia GTX 1650 Max-Q, il che suggerisce che si aspetta che la sua GPU sia paragonabile a quelle di Nvidia del 2019 che alimenta laptop come l’HP Envy 14.

L’argomentazione di AMD è che quando si aggiunge la tecnologia di upscaling delle immagini AMD FidelityFX Super Resolution o AMD Radeon Super Resolution (disponibile entro questa primavera), le GPU integrate di AMD all’interno della Radeon 6000 Mobile supereranno alcune GPU discrete. Nota che AMD ha generato questi numeri utilizzando impostazioni grafiche di qualità “bassa“. Sebbene i giochi possano essere riproducibili a risoluzioni 1080p con Ryzen 6000 Mobile di AMD, sarà comunque preferita una GPU discreta.

Inoltre si ritiene che il suo core integrato supererà di gran lunga la grafica integrata di dodicesima generazione di Intel.

