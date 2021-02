Windows: una patch per dire addio a Flash

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno implementato alcuni nuovi aggiornamenti in Windows 10, coinvolgendo le release 20H2, 2004 o precedenti con l’obbiettivo di rimuovere definitivamente l’Adobe Flash Player dal sistema operativo più utilizzato al Mondo.

La patch KB4577586

Nello specifico parliamo di un update, serie di rilascio KB4577586, che nelle intenzioni sarebbe dovuto essere facoltativo, nonostante ciò esso potrebbe essere scaricato automaticamente una volta effettuata una ricerca di aggiornamenti tramite Windows Update.

Siamo sostanzialmente in presenza di una patch, inclusa nell’aggiornamento cumulativo di Febbraio 2021, pensata per eliminare il Flash Player in modo indolore ora che la creatura di Adobe ha raggiunto la fine del suo lunghissimo ciclo di vita iniziato negli anni ’90 e non godrà più di nuovi interventi per garantirne la sicurezza. Stando alle previsioni di Microsoft la fase di roll-out dovrebbe essere completata nel corso delle prossime settimane.

La patch è stata descritta come “Update for Removal of Adobe Flash Player for Windows 10 Version 20H2 for x64-based systems (KB4577586)” o in alternativa come “Update for Removal of Adobe Flash Player for Windows 10 Version 2004 for x64-based systems (KB4577586)“. Come si può notare il codice di rilascio è lo stesso indipendentemente dalla versione di Windows 10 interessata, mentre quello della build non verrà modificato.

Per Windows ma non per i browser

L’intero processo potrebbe richiedere pochi minuti per essere completato e dovrà essere confermato tramite un riavvio del terminale. E’ fondamentale tenere conto che una volta installata la patch, e rimosso l’Adobe Flash Player, quest’ultimo non potrà più essere installato all’interno della piattaforma.

Nello stesso modo gli sviluppatori hanno reso noto che alcuni componenti di Flash potrebbero comunque continuare a risiedere in Windows tramite applicazioni di terze parti, l’aggiornamento infatti è stato realizzato per la sola rimozione del Flash Player installato da Microsoft, mentre non coinvolgerà altre installazioni effettuate manualmente.

Quindi, se per esempio il Flash Player è stato installato come plugin di un browser Web la patch non avrà effetto su di esso. In ogni caso il software di Adobe è stato già rimosso da Edge è non viene più supportato né da Firefox né da Chrome.

La patch KB4577586 era già disponibile da qualche tempo, ma ora con il suo download automatico è divenuta, nei fatti, obbligatoria.

