WordPress 5.8: le funzionalità più attese

Gli sviluppatori del CMS Open Source più utilizzato al Mondo hanno recentemente rilasciato la versione Beta di WordPress 5.8, quella che sarà la seconda Major Release dell’applicazione nel corso del 2021. La prima alpha risale al 23 febbraio scorso mentre la fase di feature freeze dedicata unicamente alla correzione dei bug è iniziata il 25 maggio. A questo punto è quindi già possibile introdurre quelle che saranno le principali funzionalità del nuovo aggiornamento.

Gestione dei blocchi

WordPress 5.8 introdurrà nuovi blocchi con cui gestire liste di pagine, loghi, tagline e titoli per i siti Web. E’ stato inoltre implementato un Query Loop che mette a disposizione diverse modalità con cui mostrare liste di post.

Gli sviluppatori hanno semplificato l’interazione con i blocchi annidati introducendo nella toolbar un apposito pulsante che consente la selezione dei parent e sarà disponibile una List View, attivabile o disattivabile a seconda delle necessità, che renderà più facile navigare tra strutture di blocchi complesse e pattern.

Nello stesso modo è stato migliorato il flusso di lavoro per la creazione di blocchi riutilizzabili che presenta anche il supporto di uno storico delle revisioni effettuate.

Da segnalare infine un blocco duotone che permette di applicare effetti alle margini utilizzabili nei blocchi per i media e in quelli di terze parti.

Blocchi per i widget

La nuova versione del CMS consentirà di utilizzare qualsiasi blocco presente nelle aree widget del tema corrente tramite la nuova interfaccia per la gestione dei widget e l’aggiornamento del Customizer.

In ogni caso i widget di terze parti continueranno a funzione grazie ad un apposito Legacy Widget block. Nel caso non ci si sentisse ancora pronti per una migrazione gli utilizzatori potranno utilizzare il plugin Classic Widgets che renderà più semplice il passaggio alla nuova impostazione.

Design e template

Implementato un nuovo editor per i template che consente di creare template personalizzati per le pagine che utilizzano blocchi. I temi hanno ora la possibilità di controllare e configurare la stilizzazione tramite il file theme.json che prevede anche la configurazione del layout, il supporto dei blocchi e le palette dei colori.

Arricchita anche la dotazione dei tool per il Design con la disponibilità di un maggior numero di colori, elementi tipografici, nuove opzioni per la trasformazione dei blocchi e l’opportunità di effettuare l’embedding dei documenti PDF all’interno dei blocchi di file.

Supporto per WebP

Una delle novità più interessanti di WordPress 5.8 sarà rappresentata dall’introduzione del supporto al formato aperto WebP per le immagini. Grazie a quest’ultimo, e alla lossless compression che è la sua caratteristica principale, si potranno utilizzare immagini fino al 30% più leggere rispetto a quanto accadrebbe con JPEG e PNG. Questo permette di accelerare notevolmente il caricamento delle pagine Web e di risparmia sul traffico dati.

Ad oggi WebP è supportato da tutti i browser più utilizzati per la navigazione Internet e a partire dalla prossima major release si potranno caricare file in questo formato esattamente come accade per le immagini JPEG e PNG. Chiaramente sarà necessario che l’hosting utilizzato offra il supporto per WebP tramite la libreria PHP Imagick. Il supporto al Lossless WebP da parte di LibGD dovrebbe essere invece ancora in fase di implementazione.

La roadmap di WordPress 5.8

Se tutto dovesse andare come previsto dagli sviluppatori del progetto la prima release candidate di WordPress 5.8 dovrebbe essere disponibile entro il 29 giugno 2021 mentre il rilascio della versione definitiva è atteso per il 20 luglio.

Fonte: WordPress Blog