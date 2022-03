NordPass gestisce le tue password in modo sicuro: offerta al 68%

Il piano di abbonamento di NordPass, per la gestione comoda e sicura delle tue password, è adesso in offerta del 68% per due anni. A soli 33,36 euro, poco più di 1 euro al mese, puoi affidare le tue parole chiave ad un software di sicurezza notevolmente migliore rispetto a quello integrato solitamente in un browser.

Grazie all’utilizzo di una crittografia ad alto livello, il servizio offre backup automatici e un’autenticazione a più fattori per garantire che tutto ciò che viene archiviato nel vault cifrato sia sempre protetto. L’app è compatibile con device Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

NordPass, come funziona e a cosa serve il gestore delle password

Sviluppato dai tecnici di NordVPN, NordPass nasce per soddisfare l’esigenza di chi ha necessità di gestire le proprie password in modo sicuro ed efficace. Il software è stato progettato per la conservazione non solo delle credenziali di accesso, ma anche per informazioni come carte di credito, note protette e altre informazioni personali.

Qualsiasi dato viene protetto da algoritmi di crittografia avanzati. I piani Premium, oggetto di questa imperdibile offerta, consentono di mantenere attivo l’accesso a NordPass su un massimo di 6 dispositivi diversi. Tutte le password possono essere condivise con altri utenti e sono garantite funzionalità come la verifica della eventuale presenza di dati divulgati e l’identificazione di password potenzialmente vulnerabili.

Inoltre, se ne avessi necessità, puoi utilizzare NordPass anche offline. L’accesso include tutte le password, i dati delle carte di credito, le note protette e altre eventuali informazioni personali. E non avere paure se dovessi perdere il dispositivo in cui hai installato l’app: tutti i dati vengono archiviati nel cloud, in modo che tu possa sempre accedervi ovunque ti trovi.

Approfitta allora dell’offerta che ti permette di abbonarti per due anni al piano Premium a soli 33,36€. Se il biennale ti sembra troppo, puoi scegliere anche il piano annuale, che puoi acquistare a soli 21,48 euro. In ogni caso, è sempre garantito il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Puoi pagare con i più comuni metodi di pagamento, tra carte di credito e PayPal.