Il presidente ucraino firma la legge per legalizzare le criptovalute

Dopo aver ricevuto milioni di dollari in donazioni di criptovalute durante la guerra con la Russia, il presidente dell’Ucraina colpito dalla guerra Volodymyr Zelenskyy ha ora legalizzato le criptovalute nel paese.

Secondo quanto riportato da CoinDesk, ieri, Zelenskyy ha firmato un disegno di legge sugli asset virtuali.

La legge determina lo stato legale, la classificazione , la proprietà e le autorità di regolamentazione delle risorse virtuali, oltre a stabilire i requisiti di registrazione per i fornitori di servizi crittografici

ha affermato ieri il Ministero della Trasformazione Digitale in una dichiarazione.

Ecco il tweet del Ministero digitale dell’Ucraina in cui si afferma che il mercato sarà regolato dalla Commissione nazionale ucraina sui valori mobiliari e il mercato azionario. Gli scambi potranno operare legalmente e le banche apriranno conti per loro.

L’Ucraina ha legalizzato il settore delle criptovalute — @ZelenskyyUa ha firmato una legge. D’ora in poi, gli scambi di criptovalute estere e ucraine funzioneranno legalmente e le banche apriranno conti per società di criptovalute. È un passo importante verso lo sviluppo del mercato VA in Ucraina.