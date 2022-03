GIMP 2.99.10 rilasciato

Il team di GIMP ha annunciato alla sua community, tramite un articolo sul blog ufficiale del progetto, il rilascio di una nuova development version. GIMP 2.99.10 introduce diverse novità interessanti che consentono di migliorare la user experience generale di questo software di editing grafico. Tra le novità più interessanti troviamo un aggiornamento per il supporto a Wayland, il server grafico di riferimento delle distribuzioni Linux, e per le API grafiche di MacOS. Inoltre parte delle core feature di GIMP sono state completamente ridisegnate ed ammodernate in modo tale da essere maggiormente accessibili, complete e per semplificare la vita dell’utente.

Nelle release note il team di coder si dichiara molto soddisfatto del proprio lavoro su tale development release:

“GIMP 2.99.10 è un release piuttosto importate, e rappresenta un grosso passo in avanti verso la versione stabile di GIMP 3.0. In questa build abbiamo riprogettato alcuni elementi chiave del programma (i “linked layers”, gli item locks della GUI, i dynamics switch). Sono state implementati sostanziali miglioramenti per lo stack di API, inoltre le librerie babl e GEGL hanno ricevuto diverse ottimizzazioni. Novità anche per quanto riguarda il supporto a MacOS ed a Wayland.”

Come accennato ad inizio articolo diverse core feature di GIMP hanno ricevuto un redesign. Ad esempio i linked layers sono stati deprecati in favore dei layer sets. Il concetto dei linked layers si riferisce alla possibilità di selezionare più elementi all’interno di un layer e di apportare una modifica ad ognuno di essi contemporaneamente, dunque usando tale funzione si possono ruotare più oggetti insieme oppure spostarli o modificare qualche altro valore. Tuttavia tale impostazione in GIMP 2.99.10 è stata superata visto che ora è disponibile di base la selezione multipla di più livelli, infatti tutti gli strumenti di trasformazione sono stati riprogrammati per operare su più strati. I linked layers erano dunque diventati ridondanti quindi il team ha deciso di rimuoverli, snellendo quindi il codice di GIMP.