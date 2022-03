Arriva su Amazon la tastiera meccanica POP Keys di Logitech ad un prezzo eccezionale

La tastiera meccanica Logitech POP Keys, si trova ora in offerta su Amazon ad un prezzo molto allettante, parliamo di soli 80 euro rispetto al prezzo di listino usuale che si aggira attorno i 100. La tastiera eredita alcune delle funzionalità tipich di Logitech, come la longevità della batteria e la facile compatibilità tra dispositivi. Rinnovat anche l’estetica, ora pi+ moderna e orientata alle nuove generazioni, come l’introduzione dei tasti dedicati alle emoji.

Pop Keys di Logitech è una piccola tastiera che include tre anni di durata della batteria assicurati. I tasti circolari richiedono un po’ di tempo per abituarsi, ma risultano essere decisamente comodi per la digitazione dopo un breve periodo di utilizzo.

Anche i tasti emoji sono una bella idea, molti influencer troveranno comoda questa funzione che permette di scrivere direttamente e impostare delle emoji predefinite in qualsiasi tipo di editor di testo.

Sebbene non sia ricaricabile, la tastiera garantisce tre anni di durata della batteria e monta un paio di batterie AAA che sono già incluse. È in grado di accoppiare fino a tre dispositivi tramite Bluetooth o fino a due dispositivi più uno tramite il ricevitore USB Bolt di Logitech (incluso nella confezione) e puoi passare facilmente da uno all’altro utilizzando i tasti da F1 a F3. La tastiera è disponibile in tre combinazioni di colori: rosa; giallo e nero; o viola e giallo.

I tasti pop hanno quello che è generalmente noto come un layout della tastiera del 75 percento, il che significa che è più compatto di una tastiera di dimensioni standard ma include comunque i tasti delle frecce.

Presente anche il tasto FN per accedere alle funzioni nascoste che si attivano cliccando i pulsanti che vanno da F1 a F12. Sulla destra della tastiera ci sono cinque tasti programmabili progettati per inserire diversi simboli emoji. Puoi acquistare questa tastiera ad un prezzo molto allettante cliccando su questo link.