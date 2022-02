SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: la pendrive 2 in 1 al minimo storico

Se lo spazio di archiviazione non ti basta mai, puoi sempre optare per una periferica accessibile da qualsiasi dispositivo come la SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB. Si tratta di una pendrive 2 in 1 che grazie alla doppia interfaccia ti permette di gestire rapidamente i dati in ogni circostanza, oggi disponibile su Amazon a soli 39,99 euro segnando il suo minimo storico.

Pendrive SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di SanDisk rappresenta una delle più versatili del mercato proprio grazie alla doppia interfaccia. Da un lato, infatti, presenta la tradizionale USB Type-A per il collegamento al computer, mentre dall’altro un connettore USB Type-C. Quest’ultimo consente di trasferire i file dai dispositivi mobili direttamente alla chiavetta senza passare per un PC. Il coperchio ruotabile consente di proteggere una delle due interfacce quando non è in utilizzo e integra la pratica asola per attare la periferica al portachiavi. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.1 Gen1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s.

Ottima la compatibilità con SanDisk Secure Access, un’applicazione che consente di calendarizzare i backup. Così facendo verranno automaticamente effettuati non appena la pendrive verrà collegata al dispositivo. La struttura è realizzata completamente in metallo capace di garantire la massima robustezza e durabilità durante il trasporto. Si tratta di un dispositivo senza dubbio apprezzato dai professionisti di foto e video che possono velocizzare il proprio lavoro. Tuttavia, è anche una periferica estremamente flessibile ideale per qualsiasi utilizzo. Un ottimo strumento per ampliare la memoria di massa dei Mini PC o come dispositivo di archiviazione per le proprie playlist preferite da ascoltare in macchina. La capacità da 256GB è sufficiente ad archiviare una considerevole quantità di dati, ragione per cui non sarai costretto ad un singolo utilizzo specifico.

Grazie allo sconto del 37%, la SanDisk Ultra Dual Luxe 256GB è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di ben 23 euro sul prezzo di listino.