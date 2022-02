Nuovi widget in arrivo per Google Search sul Desktop

L’interfaccia utente della versione Desktop di Google è sempre stata estremamente mininale se non addirittura essenziale. Il logo di Mountain View campeggia al di sopra dell’unico campo di testo, quello destinato alla digitazione delle keyword, che precede i pulsanti “Cerca con Google” e “Mi sento fortunato”, segue un footer abbastanza spoglio con pochi riferimenti necessari all’attività dell’azienda.

In qualche modo però, nel prossimo futuro le cose potrebbero cambiare rendendo l’home page più ricca grazie all’inserimento di widget.

Nel tempo la prima pagina di Big G ha ospitato alcune piccole feature non particolarmente ingombranti, basti pensare ai collegamenti a Gmail, alla ricerca per immagini e all’immagine dell’account, ora l’offerta dovrebbe espandersi grazie a dei contenuti nascosti, ma visualizzabili tramite una sezione posta in basso a destra della Home, che offrono informazioni basate su alcuni dati utili all’identificazione dell’utilizzatore, come il suo codice postale o la sua passata attività su Google.

Le prime immagini dei widget

I primi screenshot di questa novità sono stati pubblicati da 9to5Google che ha individuato una serie di widget disposti orizzontalmente in serie al di sopra del footer:

Nell’immagine si possono notare dei piccoli box dedicati rispettivamente alle previsioni meteo, ai trend di attualità, ai contenuti in streaming potenzialmente interessanti, all’andamento degli indici azionari, agli eventi locali e agli aggiornamenti sulla situazione della pandemia da COVID-19.

Si nota inoltre la presenza di un pulsante a scorrimento, collocato di fianco alla scritta “Hide content“, che permette di abilitare o meno la visualizzazione dei widget.

Per il momento queste nuove componenti risulterebbero disponibili soltanto per alcuni account e non è detto che la fase di sperimentazione attualmente in atto sia destinata a risolversi in un roll-out generalizzato.

Google Discover su Desktop?

I widget descritti in precedenza potrebbero suggerire la volontà di portare almeno parzialmente su Desktop l’esperienza già maturata con Google Discover negli smartphone, piattaforma che nelle intenzioni sarebbe dovuta rimanere una prerogativa dell’ecosistema mobile.

Con tutta probabilità l’idea dell’azienda californiana dovrebbe essere quella di omogenizzare le varie user experience integrando in ognuna di esse le funzionalità che hanno riscosso maggior successo nelle altre.

Fonte: 9to5Google