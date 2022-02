Logitech M720 Triathlon: il miglior mouse per la produttività al minimo storico

Acquista il miglior mouse per la tua attività professionale al prezzo più basso di sempre con il Logitech M720 Triathlon. Una periferica capace di gestire fino a 3 dispositivi contemporaneamente pensato per la produttività che oggi segna un nuovo minimo storico su Amazon a soli 40 euro.

Mouse wireless/Bluetooth Logitech M720 Triathlon: caratteristiche tecniche

Il mouse ha un design ergonomico rivestito completamente in gomma morbida che garantisce durabilità e confort durante l’utilizzo. La dotazione comprende un totale di 8 tasti di cui 6 programmabili attraverso il software di Logitech. Uno di questi è posto sul lato sinistro e nascosto, pensato appositamente per l’utilizzo con il pollice, senza intaccare una presa solida e comoda. Dal software è possibile assegnare funzioni speciali o scorciatoie così da accedere rapidamente ad ogni tipo di comando. Non manca sul dorso un indicatore LED che consente di tenere costantemente sotto controllo lo stato della batteria.

A caratterizzare il mouse, però, è senza dubbio la doppia modalità di connessione che offre un vantaggio reale per la produttività. All’interno della confezione, infatti, è incluso un adattatore Unifying che consente di collegare fino a 5 dispositivi compatibili oltre al mouse con un unico dongle. È presente, però, anche la connessione Bluetooth che consente di associare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. I tasti laterali consentono di passare rapidamente da un dispositivo all’altro così da gestire un unico flusso di lavoro. Altrettando comoda è la rotellina con funzione Hyperscroll. Tramite un tasto dedicato è possibile attivare lo scorrimento continuo così da semplificare la navigazione. In sostanza, un dispositivo pensato per l’utilizzo professionale, ma che ben si adatta a qualsiasi utilizzo.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Logitech M720 Triathlon è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di ben 22 euro sul prezzo di listino.