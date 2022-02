I piani dell’UE per conquistare lo spazio: connessioni quantistiche e internet satellitare

L’Unione Europea ha chiarito la questione in merito agli obiettivi spaziali che perseguirà nei prossimi anni, presentando due iniziative: una proposta che introduce un nuovo modo di connettersi ad internet in modo sicuro tramite lo spazio e contestualmente un accordo per la gestione del traffico spaziale (STM). La tecnologia spaziale è essenziale per facilitare la nostra vita quotidiana, e in quanto tale il programma attuale dell’UE fornisce già dati e servizi preziosi per un’ampia gamma di applicazioni quotidiane dai trasporti, all’agricoltura e alla risposta alle crisi alla lotta ai cambiamenti climatici, solo per citarne alcuni.

Tuttavia, a causa delle nuove sfide e dell’accresciuta concorrenza internazionale, la politica spaziale dell’UE deve evolversi e adattarsi costantemente se vogliamo continuare a godere liberamente dei vantaggi che lo spazio comporta. Le iniziative di oggi contribuiranno a salvaguardare l’efficienza e la sicurezza delle nostre attuali risorse, sviluppando al contempo una tecnologia spaziale europea all’avanguardia a vantaggio dei nostri cittadini e dell’economia.

Garantire la disponibilità a lungo termine in tutto il mondo a servizi di comunicazione satellitare sicuri ed economici sarà la grande sfida. Verranno sostenuti investimenti per la protezione delle infrastrutture, la sorveglianza, le azioni esterne, la gestione delle crisi e le applicazioni che sono fondamentali per l’economia, la sicurezza e la difesa degli Stati membri.

Gli obiettivi da portare a termine nei prossimi anni

Consentire inoltre la fornitura di servizi commerciali da parte del settore privato che possono consentire l’accesso a connessioni avanzate, affidabili e veloci a cittadini e imprese in tutta Europa, anche nelle zone morte delle comunicazioni garantendo la coesione tra gli Stati membri. Questo è uno degli obiettivi del Decennio Digitale 2030 proposto ultimamente. Il sistema fornirà inoltre connettività su aree geografiche di interesse strategico, ad esempio l’Africa e l’Artico, nell’ambito della strategia dell’ingresso globale dell’UE.

Sia le esigenze degli utenti governativi che le soluzioni di comunicazione satellitare stanno cambiando rapidamente. Il sistema di comunicazione sicura cerca di soddisfare queste esigenze crescenti e in evoluzione e includerà anche le più recenti tecnologie di comunicazione quantistica per la crittografia sicura. Si baserà sullo sviluppo di tecnologie innovative e dirompenti e sulla valorizzazione dell’ecosistema New Space.

Il costo totale è stimato in 6 miliardi di euro. Il contributo dell’Unione al programma dal 2022 al 2027 è di 2,4 miliardi di euro. I finanziamenti proverranno da diverse fonti del settore pubblico (bilancio dell’UE, Stati membri, contributi dell’Agenzia spaziale europea) e investimenti del settore privato.

Questa iniziativa rafforzerà ulteriormente la competitività dell’ecosistema spaziale dell’UE, poiché lo sviluppo di una nuova infrastruttura fornirebbe un valore aggiunto lordo di 17-24 miliardi di euro e nuovi posti di lavoro. I cittadini beneficerebbero inoltre dei vantaggi tecnologici, dell’affidabilità e delle prestazioni operative di tali servizi di comunicazione satellitare che garantiscono connessioni Internet ad alta velocità in tutta l’UE.

Fonte: ec.europa