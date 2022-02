“Metamates”: così si chiameranno i dipendenti di Meta e Facebook

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg vuole che i suoi dipendenti si chiamino a vicenda “Metamates“, e come giusto che sia il nuovo soprannome ha già suscitato ilarità tra fan e dipendenti, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

“Metamates” sostituirà “Facebookers” dopo che il proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp ha rinominato la società “Meta” lo scorso autunno. “Ora è il momento giusto per aggiornare i nostri valori e il nostro sistema operativo culturale“, ha scritto Zuckerberg sulla sua pagina Facebook dopo aver annunciato il cambiamento durante una riunione del personale martedì.

Ma gli utenti di Twitter non hanno perso tempo e hanno affermato che il nuovo soprannome suona come un’app di appuntamenti più che ad un lavoro.”I metamati segnalano al Metatorium per un Metameeting“, ha scritto un utente di Twitter.

Andrew Bosworth, chief technology officer presso la divisione Facebook di Meta, ha spiegato in un tweet che “Metamates” è un “riferimento a una frase che Instagram ha usato per un po“.

Ecco quando è stato svelato il nome

Svelando il nuovo soprannome in una riunione dal quartier generale di Meta a Menlo Park, in California, Zuckerberg ha insistito: “Meta, Metamates, Me significa essere buoni amministratori della nostra azienda e missione”. “Riguarda il senso di responsabilità che abbiamo per il nostro successo collettivo e l’uno per l’altro come compagni di squadra. Si tratta di prendersi cura della nostra azienda e degli altri“.

Il passaggio di Zuckerberg da azienda incentrata sui social media a società incentrata sul metaverso non è avvenuto senza intoppi. La società ha perso 200 miliardi all’inizio di questo mese quando ha rivelato di aver perso utenti a causa del rivale TikTok. Facebook Reality Labs, il braccio della società che sta guidando la carica nel metaverso, ha perso altri 3,3 miliardi nel trimestre nonostante abbia generato 877 milioni di entrate.

La perdita è solo una goccia nel mare rispetto ai 33,67 miliardi che l’azienda ha generato nell’ultimo trimestre dai proventi della pubblicità.

Fonte: nypost