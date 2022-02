Google Chrome e Mozilla Firefox si aggiornano alla versione 100, ma non mancano i bug

Google Chrome e il browser web Firefox rilasceranno la loro centesima versione a breve, ma ci sono delle complicazioni che potrebbero insorgere per colpa di alcuni bug, scopriamo di che si tratta.

Tutti i browser web sono dotati di un User-Agent (UA). Questa è una stringa che i browser inviano nelle intestazioni HTTP, in modo che i server possano identificare il browser. JavaScript lo utilizza anche con JavaScript navigator.userAgent. Gli sviluppatori web utilizzano UA tramite i loro programmi lato server.

Dove si trova il bug? Nelle configurazioni errate del formato della data. L’esempio più famoso è il problema con Y2K ancora non del tutto risolto. La maggior parte dei programmi della fine degli anni ’90 e precedenti non potevano gestire date di anni a quattro cifre. Questa volta il nostro è che molti programmi non possono gestire UA a tre cifre.

Ma, sebbene possa essere semplice, non significa che sia irrilevante. Abbiamo già avuto un problema simile quando siamo passati dalla UA a 1 cifra (1-9) a quella a 10 cifre. Ad esempio, Opera 10 non eseguiva il rendering dei siti correttamente nel 2009 e alcuni siti non eseguivano affatto il rendering con Firefox 10 perché i loro script leggono il browser come Firefox 1.0 non aggiornato.

Google e Mozilla sono ben consapevoli di questi problemi ed entrambi stanno lavorando per trovare e risolvere il bug.

Come verificare se il tuo sito è afflitto da questo bug

E’ noto da decenni che l’UA viene utilizzato anche per determinare quali pagine web o servizi dovrebbero essere offerti a un browser specifico, e ciò non ha impedito agli sviluppatori di utilizzarla in modo improprio. Puoi verificare oggi se il tuo sito ha un problema del genere utilizzando un flag della funzione di Chrome, che costringe il browser ad inviare un UA a tre cifre. Quindi, puoi verificare se il nuovo UA viene presentato correttamente visitando il sito di test. Anche Firefox offre anche test simili.

Con entrambi i browser, se trovi qualcosa che non viene visualizzato correttamente a causa dell’UA, invia un rapporto su Webcompat.

Fonte: zdnet