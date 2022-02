Espandi la connettività e risparmia energia con questo HUB USB

Oggi ti riporto un’ottima offerta su un accessorio estremamente semplice ed economico quanto utile. Si tratta del Sabrent HUB USB 3.0, un dispositivo che espande la connettività con switch individuali per ogni porta che non trascura il risparmio energetico, oggi disponibile a soli 13 euro su Amazon.

Sabrent HUB USB 3.0: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale con 4 porte USB ad alta velocità laterali. Nella parte alta, invece, sono presenti i quattro switch on/off che consentono di gestire individualmente ogni singola porta. Si tratta di un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo consente di utilizzare lo switch praticamente con qualsiasi sistema operativo desktop. La specifica utilizzata è quella USB 3.0 che con un bandwidth di 5Gbps consente di effettuare rapidamente trasferimenti o backup. Un’ottima soluzione per collegare simultaneamente diverse periferiche di archiviazione come pendrive, hard disk o SSD.

Ovviamente, si tratta di un dispositivo decisamente versatile e pratico per collegare qualsiasi tipo di dispositivo, dalle stampanti alle periferiche di input. Un comodo alleato da portare sempre con te nella borsa o nello zaino del computer. Si adatta perfettamente sia all’utilizzo su portatili che su desktop. Inoltre, il connettore posteriore per l’alimentazione supplementare consente di abilitare la ricarica rapida. Perfetto da tenere sulla scrivania per avere sia il trasferimento che la ricarica dei dispositivi mobili con un unico accessorio.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Sabrent HUB USB 3.0 è disponibile su Amazon a soli 12,99 euro.