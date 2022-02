Ecco come migliorare la velocità di risposta dell’Assistente Google in pochi clic

Se credi che il tuo Assistente Google sia diventato un po’ più lento, devi assolutamente seguire questa guida. La velocità con cui l’Assistente Google riceve il comando e risponde dipende da molteplici fattori, tra cui le prestazioni del telefono e la velocità della rete. Ma ultimamente alcuni ricercatori hanno scoperto che c’è un altro fattore che potrebbe influire sulla velocità dell’Assistente: averlo configurato su troppi dispositivi, anche se questi ultimi non sono più in uso.

Per fortuna Google è a conoscenza di questo problema e sta implementando una nuova impostazione nell’app Google per consentire agli utenti di rimuovere facilmente i dispositivi Assistant inutilizzati. La pagina delle impostazioni menziona che la rimozione dei dispositivi inutilizzati fornirà “un’esperienza generale più veloce“.

La pagina elenca tutti i dispositivi su cui hai utilizzato l’Assistente Google in precedenza. Per impostazione predefinita, l’elenco mostra solo i dispositivi non utilizzati per tre o più mesi. Ma puoi ordinarlo per visualizzare i dispositivi utilizzati nell’ultimo mese o nell’ultima settimana.

Per aggiungere nuovamente un dispositivo, utilizza l’assistente su quel dispositivo.

Come velocizzare Google Assistant rimuovendo i dispositivi inutilizzati

Ecco la procedura da seguire per velocizzare il tuo assistente virtuale su Android:

Apri l’app Google e fai clic sull’icona del tuo profilo situata nell’angolo in alto a sinistra.

Ora fai clic su Impostazioni e da lì seleziona Assistente Google.

Nella pagina delle impostazioni dell’Assistente Google, scorri verso il basso fino a visualizzare “Dispositivi”;

Nella parte inferiore della pagina “Dispositivi”, vedrai una nuova sezione chiamata “Rimuovi dispositivo inutilizzato”. Cliccaci sopra.

Da qui, puoi scegliere quali dispositivi con l’assistente desideri rimuovere. Fare clic sulla casella “Tutti i dispositivi” per selezionarli tutti o selezionarli manualmente uno per uno.

Dopo aver selezionato i dispositivi, fai clic sul pulsante blu “rimuovi” nell’angolo in basso a destra per completare il processo. Tieni presente che così facendo rimuoverai anche il tuo account Google da quei dispositivi e li ripristinerai alle impostazioni di fabbrica predefinite.

