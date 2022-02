ASUS VivoBook Flip 14 in offerta su Amazon: prestazioni e qualità ad un prezzo contenuto

Il nuovo VivoBook Flip 14 di Asus è un laptop dalle prestazioni eccezionali, adatto a qualsiasi tipo di utilizzo in ambito lavorativo o per studiare. Pur non essendo un laptop di punta, ha comunque delle caratteristiche premium che lo fanno battere molti concorrenti sul mercato. Oggi in offerta su Amazon ad un prezzo davvero molto competitivo.

Poiché VivoBook Flip 14 è portatile e si inserisce facilmente in uno zaino, ed è l’ideale per studenti e viaggiatori grazie alla funzione FLIP che lo trasforma in un tablet con display FULL HD Touch Screen. Nonostante il suo ingombro ridotto, Asus è stata in grado di fornire una batteria che si ricarica al 60% in soli 45 minuti. Sul lato destro invece c’è una porta Thunderbolt 4 USB-C che funge anche da porta di ricarica, un USB-A 3.2, un jack per cuffie, un lettore di schede microSD e una porta HDMI. Sul lato sinistro c’è una porta USB 2.0.

Il touchscreen da 14 pollici è in Full HD e le cornici sono piuttosto sottili, specialmente sui lati destro e sinistro. Lo schermo è abbastanza luminoso per la visualizzazione in ambienti molto luminosi. Inoltre è presente il processore Intel Core di 11ma generazione i3-1115G4 (e la presenza del software ASUS Intelligent Performance Technology, che garantisce delle prestazioni ottime), oltre ad avere ben 8GB di RAM e ha un SSD PCIE da 256GB. Ciò lo rende uno dei laptop da viaggio migliori sul mercato, e grazie alla promozione di Amazon oggi si potrà acquistare ad un prezzo che non ha precedenti.