Kali Linux 2021.4 con supporto ai chipset Apple M1

Kali Linux, la distribuzione del Pinguino sviluppata dalla OffSec Services e appositamente dedicata alle procedure di penetration testing, ethical hacking e network security, è ora disponibile in versione 2021.4 con alcune novità incentrate sul miglioramento delle prestazioni, il supporto ai chipset e la virtualizzazione.

Nuove funzionalità di Kali Linux 2021.4

Per quanto riguarda Samba, una delle suite più note per l’interoperabilità tra piattaforme Windows, macOS e Linux, si ha ora la possibilità di effettuare connessioni verso qualunque server (o quasi) senza vincoli di protocollo, una novità che va ad aggiungersi all’inclusione di numerosi package addizionali tra cui S3Scanner, che consente di rilevare S3 bucket aperti e di scaricarne il contenuto, e Dufflebag, un offensive security tool Dufflebag per la ricerca di volumi EBS (Elastic Block Storage) esposti.

Sempre a riguardo delle funzionalità aggiuntive troviamo anche Name-That-Hash, per la rilevazione dei tipi di hash, e Maryam, framework Open Source scritto in Python e utilizzato per la raccolta approfondita di dati utili in ambiti come l’informatica forense.

Kali Linux e processori Apple

Kali Linux 2021.4 introduce il supporto ai processori M1 della Casa di Cupertino. Si tratta di una novità interessante perché la distribuzione era già stata implementata in modo da consentire la sua installazione sui terminali Mac equipaggiati con chipset Apple, questo però limitava le opzioni disponibili alla virtualizzazione tramite Parallels.

Ora invece è possibile installare Kali Linux anche sulla public tech preview di VMware Fusion che emula una macchina virtuale su Mac dotati di processori x86, questo perché grazie al Kernel utilizzato l’installer riuscirà ad individuare automaticamente la piattaforma per la virtualizzazione e includerà nel setup soltanto i package necessari per quest’ultima,

Le nuove immagini ISO

Per permettere l’utilizzo di Kali Linux 2021.4 nel maggior numero possibile di infrastrutture gli sviluppatori della Offensive Security hanno messo a disposizione degli utilizzatori anche le immagini ISO compatibili con la single board Raspberry Pi Zero 2 W e USB Armory MkII, un microcomputer flash drive sized della F-Secure per la protezione di dati sensibili tramite crittografia.

Tutte le immagini utilizzano lo standard ext4 per il root filesystem e lo ridimensionano al primo avvio in modo da ottenere prestazioni migliorate e tempi di boot più rapidi rispetto all’uso di ext3.

Le immagini per Raspberry Pi supportano infine il booting da USB e includono Nexmon, un firmware patching framework per i chip Wi-Fi Broadcom/Cypress.