Firefox Suggest, nuova funzionalità per “semplificare” le ricerche

In un recente post pubblicato su Support Mozilla, il team di sviluppo ha anticipato il rilascio di una nuova funzionalità di Firefox, nota come Firefox Suggest. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e come funziona.

Cos’è Firefox Suggest?

Firefox Suggest è una nuova funzionalità del browser di Mozilla, che sarà introdotta in coincidenza del rilascio di Firefox 92. Si tratta di una funzione che fornisce suggerimenti di siti Web nella barra degli indirizzi, sulla base delle parole chiave digitate e delle informazioni di geolocalizzazione rese disponibili al browser.

L’idea che sta alla base di Firefox Suggest è quella di offrire una guida affidabile per un web migliore e più sicuro, facendo emergere informazioni e siti pertinenti per aiutare l’utente a raggiungere più efficacemente i risultati attesi.

È possibile personalizzare l’esperienza con Firefox Suggest gestendo i tipi di suggerimenti e i dati utilizzati, agendo direttamente dalle impostazioni.

E la privacy?

Qualcuno probabilmente storcerà il naso di fronte a questa nuova funzione, dal momento che essa si basa su dati potenzialmente riservati. Come già accennato, Firefox permetterà di configurare quali dati devono essere utilizzati o meno, e anche nel summenzionato post di presentazione di questa funzionalità viene dato il giusto peso al rispetto per la privacy.

È comunque bene precisare che i dati che si decide di inviare a Firefox per consentire il funzionamento di Firefox Suggest saranno condivisi con alcuni partner di Mozilla, che forniranno quindi risultati necessariamente “influenzati” dagli interessi di tali partner.

Detto ciò, Firefox Suggest rimane uno strumento potenzialmente molto utile per diversi utenti. Per abilitarlo, è possibile cliccare su Allow suggestions tutte le volte che ci viene richiesto se vogliamo utilizzare questa funzione. In alternativa, possiamo optare per l’opzione Customize in settings, per personalizzare al meglio l’esperienza e i dati da condividere.

Chi volesse approfondire ulteriormente il funzionamento di Firefox Suggest può fare riferimento al post pubblicato su Mozilla Support.

Fonte: Support Mozilla