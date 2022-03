SanDisk Ultra Flair 256GB: spazio e sicurezza ad un prezzo incredibile

Non accontentarti delle solite pendrive economiche, soprattutto per il tuo lavoro, quando per pochi euro puoi ottenere molto di più. Grazie a un’ottima offerta di Amazon puoi portare a casa la SanDisk Ultra Flair 256GB a soli 36 euro, una chiavetta dall’abbondante capienza e dotata di una sicurezza di livello professionale.

Pendrive SanDisk Ultra Flair 256GB: caratteristiche tecniche

Le ragioni per cui i professionisti adottano la SanDisk Flair sono piuttosto semplici: sicurezza ed affidabilità. La qualità della pendrive è garantita da una dei leader del settore che offre un dispositivo di altissimo livello, accompagnato dai tradizionali tool indispensabili per l’ambiente lavorativo. Il primo è senza dubbio SanDisk Secure Access che sfrutta la crittografia hardware AES128. In questo modo potrai impostare una password per l’accesso all’intera memoria o per singoli file e cartelle, così da avere la massima protezione in caso di furto, smarrimento o accesso non autorizzato. Non manca neanche RescuePRO Deluxe che consente di ripristinare i file anche nel caso in cui vengano erroneamente eliminati. Dal punto di vista funzionale, insomma, mette a disposizione tutti gli strumenti per ottimizzare il lavoro e la gestione dei dati.

L’azienda, però, non ha trascurato neanche l’aspetto estetico della pendrive. È dotata, infatti, di un guscio completamente in metallo spazzolato che offre un ottimo grado di robustezza. Presenta un comodo gancio con l’immancabile asola che consente di attaccare la pendrive direttamente al portachiavi. In questo modo potrai scongiurare il rischio di smarrimento semplificando il trasporto. Completano la dotazione le prestazioni al top della categoria. Per la connessione, infatti, sfrutta un’interfaccia USB 3.0 capace di offrire una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Infine, con la capacità di 256GB potrai archiviare enormi quantità di dati, dai semplici documenti ai progetti tridimensionali.

Grazie ad uno sconto del 14%, la SanDisk Ultra Flair 256GB è disponibile su Amazon a soli 36,36 euro con spedizione Prime.