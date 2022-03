I legislatori dell’Unione europea votano “no” al PoW

In risposta all’invasione russa dell’Ucraina, diverse figure di alto profilo all’interno dell’UE hanno fatto pressioni per l’approvazione urgente della criptovaluta nell’UE. Mentre il presidente della BCE Christine Lagarde era tra i nomi che spingevano per l’approvazione del MiCA, alcuni avevano chiesto il divieto del mining Proof-of-Work (PoW) prima del voto di lunedì.

I legislatori dell’UE hanno bocciato il divieto di mining di PoW

Lunedì, i legislatori dell’UE hanno votato sul quadro normativo crittografico dell’UE, MiCA. Una clausola avrebbe sostanzialmente vietato l’estrazione di PoW nell’UE.

Un divieto di mining PoW avrebbe lasciato l’Europa indietro mentre altre giurisdizioni cercano di guidare l’innovazione. Ciò avrebbe comportato il divieto di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).

A seguito del voto, i legislatori hanno rimosso la lingua seguente:

Le criptovalute sono soggette a standard minimi di sostenibilità ambientale per quanto riguarda il loro meccanismo di consenso utilizzato per convalidare le transazioni, prima di essere emesse, offerte o ammesse alla negoziazione nell’Unione.

Mining di criptovalute nella tassonomia dell’UE per la finanza sostenibile

I legislatori deciderebbero quindi se le criptovalute rientrano nella classificazione di investimento sostenibile. Le classificazioni potrebbero differenziare tra PoW e altri protocolli, incluso il Proof-of-Stake.

La versione finale del MiCA passerà ora attraverso alcuni canali e Stati membri dell’UE prima del voto finale al parlamento europeo. Con le preoccupazioni per i russi che eludono le sanzioni attraverso il mercato delle criptovalute sempre presenti, il passaggio potrebbe essere rapido.

I minatori PoW potrebbero prendere di mira l’UE dopo il voto di lunedì

Il voto di lunedì lascia la porta aperta alla crescita del mining di PoW all’interno dell’UE. Altre giurisdizioni hanno vietato il mining di criptovalute o stanno esplorando l’impatto che il mining ha sull’ambiente.

Nell’Europa orientale, alcuni paesi hanno preso di mira i minatori, tra cui Kosovo e Georgia, con la banca centrale russa che ha preso in considerazione un divieto all’inizio di quest’anno.

Di maggiore importanza sarebbe un divieto degli Stati Uniti sull’estrazione di Proof-of-Work.

A gennaio, un’audizione di una sottocommissione ha esplorato l’impatto dell’estrazione di PoW sull’ambiente. Sebbene non ci sia stato alcun risultato per l’udienza, i legislatori hanno preso una posizione anti-Bitcoin, che potrebbe costringere i minatori ad altrove.