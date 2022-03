Google Domains: fuori dalla beta con un codice sconto

Lanciato nel corso del 2015, Google Domains è uscito nelle scorse ore dalla fase beta, ufficializzando l’ingresso definitivo della compagnia di Mountain View nel mercato della registrazione dei nomi a dominio.

Google Domains e l’infrastruttura di Google

In realtà il gruppo capitanato da Satya Nadella era già attivo in questo settore e fino ad ora le registrazioni attive sarebbero già arrivate a quota 7 milioni, con il superamento dei betatest sono stati però forniti nuovi strumenti volti a rendere il servizio ancora più completo.

Come era prevedibile Google Domains nasce per offrire un elevato livello di integrazione con altre piattaforme del network di Big G come per esempio Search Console, Workspace e Google Analytics.

Il supporto DNS offerto è naturalmente quello attivo nell’infrastruttura tecnica di Mountain View e ad esso si aggiungono DNSSEC per le firme crittografiche ai record DNS e l’autenticazione a due fattori che rappresenta ormai uno standard dal punto di vista della sicurezza in fase di autenticazione.

Un codice sconto per le prime registrazioni

L’uscita dalla fase beta è anche l’occasione per effettuare i propri ordini presso il servizio ad un prezzo scontato, il codice DOMAINS20 consente infatti di usufruire di uno sconto del 20% sia sulle registrazioni dei nomi a dominio che sui trasferimenti in ingresso dei domini.

Per accedere allo sconto è sufficiente cliccare sul link “Utilizza ora questa offerta” presente nella pagina dedicata. Il codice verrà applicato automaticamente al momento dell’acquisto fino ad un risparmio di 5 euro sul totale.

Estensioni e funzionalità

Le estensioni, o suffissi, per i nomi a dominio selezionabili tramite Google Domains sono al momento oltre 300, il prezzo di un dominio parte da 7 € all’anno e viene messo a disposizione anche un servizio per l’inoltre delle e-mail.

Sono inoltre disponibili degli strumenti per la creazione di siti Web, si possono utilizzare fino a 100 sottodomini e ricevere messaggi di posta elettronica per un massimo di 100 indirizzi e-mail alias.

Sono infine disponibili un servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, funzionalità per la protezione da spam, furti d’identità e per tutela della privacy e un sistema per la gestione dei preferiti in cui memorizzare i nomi a dominio per i quali si potrebbe valutare un futuro acquisto.