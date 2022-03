Blender 3.1 rilasciato

Il team di Blender Foundation ha rilasciato una nuova versione del suo software open source di modellazione 3D. Blender 3.1 introduce diverse novità pensate per migliorare la user experience generale e facilitare la vita a tutti gli utenti che necessitano di realizzare animazioni 3D con questo programma. Secondo i coder del progetto questa release è notevolmente più performante rispetto al passato, tale salto qualitativo è stato possibile anche grazie all’implementazione del supporto alle librerie grafiche Metal. Questo framework, sviluppato da Apple, consente di eseguire render di oggetti 3D molto avanzati sfruttando i nuovi SoC M1 oppure le schede video AMD.

Altra novità di rilievo riguarda l’integrazione della GPU acceleration nel Subdivision modifier. Questa feature consente ai modellatori 3D di svolgere il proprio lavoro in modo più fluido visto che adesso il Playback all’interno della 3D Viewport godrà della potenza di calcolo della scheda video per mostrare le animazioni in sviluppo.

I developer del progetto hanno inserito 19 nuovi moduli dentro: il procedural system, nei tool di mesh modeling, nell’advanced fields control e nell’utility di access to time. Questo permette di aumentare la versatilità, oltre che le prestazioni, degli strumenti integrati nel programma. Su Blender 3.1 troviamo anche la nuova funzione di ricerca dei socket, tale innovazione consente di velocizzare il workflow degli utenti visto che adesso è possibile trovare al volo il socket desiderato ed oltretutto i Random Value node adesso si adattano in automatico in base alla tipologia di socket impostata.

Anche le instance hanno ricevuto la loro dose di aggiornamenti. Ora possono essere dotate dei loro attributi dinamici, che possono essere combinati ed ereditati da altri elementi, e questo permette di realizzare elementi 3D con tantissimi dettagli animati. Gli sviluppatori hanno anche lavorato sull’image Editor, da questa versione infatti può gestire immagini più grandi ed inoltre è stata velocizzata l’esportazione dei progetti in formato .obj e fbx.