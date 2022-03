Antivirus Panda Dome al 50% di sconto: scegli il tuo piano

Le suite di sicurezza di Panda Dome dispongono di tutte le caratteristiche necessarie per proteggere qualunque tipo di dispositivo. Chiunque potrà quindi scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze e in ogni caso si andrà a risparmiare il 50% rispetto al prezzo originale per un periodo di tempo limitato. I piani inclusi nella promozione saranno sostanzialmente tutti quelli presenti in catalogo, che sono: Essential (ovvero il piano base), Advanced, Complete e Premium (il più completo della gamma). Vediamo nello specifico cosa sono in grado di offrire tutti i suddetti software e, soprattutto, in cosa si differenziano.

Tutti i piani antivirus Panda Dome in sconto del 50% per un periodo limitato di tempo

Come accennato, tutti i piani antivirus di Panda Dome potranno essere acquistati approfittando di uno sconto del 50% ancora per pochissimo tempo. I software messi a disposizione dall’azienda sono quattro e si differenziano, oltre che ovviamente per il prezzo, per le funzionalità offerte. Ogni utente potrà quindi decidere quale acquistare in base alle proprie necessità.

Partiamo quindi con il piano base, Essential, il quale dispone oggi di un prezzo di soli 17,49 euro anziché 34,99 euro. Procedendo con l’acquisto ci si porterà a casa: un antivirus e firewall per Windows, protezione in tempo reale per Mac e Android, sicurezza aggiuntiva per le connessioni Wi-Fi colpite da hacker, una VPN gratuita limitata per navigare su internet in completa sicurezza e la scansione automatica di tutti i dispositivi esterni per prevenire eventuali infezioni.

Il piano Advanced invece, includerà tutti i tool di quello Essential, con l’aggiunta di: controllo e gestione dei minori su Windows, protezione aggiuntiva per gli acquisti online e le transazioni bancarie e protezione contro attacchi informatici avanzati.

Il piano Complete aggiungerà invece a tutto ciò: protezione completa dei dati personali, un generatore di password sicure e difficile da indovinare e il tool Cleanup, utile per la rimozione di file inutili e la pulizia del PC.

Infine, scegliendo la suite Premium, ci si potrà affidare ad un software completo sotto ogni punto di vista e che includerà, oltre a tutte le funzioni precedentemente elencate, anche: una VPN completa per una navigazione sicura e illimitata, gestione degli aggiornamenti del PC e un supporto tecnico disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.