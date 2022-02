Windows 11: il primo grande aggiornamento sta già dando problemi

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del più recente aggiornamento del ramo di sviluppo di Windows 11 chiamato sun valley 2. Tale upgrade introduce diverse novità come ad esempio il primo supporto alle applicazioni Android, installabili tramite lo store di Amazon, ed un refresh delle UI (User Interface) del Media Player e del Notepad. Oltre ovviamente a tanti piccoli miglioramenti come l’arrivo dei pulsanti di mute/unmute del microfono nella taskbar durante la chiamata con Microsoft Team. Insomma tante piccole rifiniture che rendono l’esperienza utente migliore. Tuttavia si tratta pur sempre di una build di testing che non è esente da bug anche gravi e di fatti le problematiche non si sono fatte attendere.

Con il rollout di questo major update gli utenti dell’Insider Program hanno riscontrato parecchie imperfezioni e malfunzionamenti, ovviamente tipici dei rami di sviluppo di Windows. In particolare si evidenziano notevoli carichi sulla CPU anomali, con picchi anche del 100% per diversi minuti, senza che l’utente abbia avviato task impegnativi. Tale comportamento del processore porta dunque al surriscaldamento del computer ed in cercati ad uno spegnimento di emergenza per evitare danni alla scheda madre o ad altri componenti hardware per l’eccessivo innalzamento delle temperature.

Il team di developer Microsoft è ovviamente già a conoscenza di questa problematica ed ha rilasciato un comunicato diretto agli utenti all’interno dell’Insider Program dove si consiglia di evitare di installare l’aggiornamento denominato come KB5010414. Sarebbe proprio tale build a provocare i problemi di surriscaldamento del processore quindi è consigliabile, per evitare danni al proprio computer, saltare tale update ed attendere il prossimo che è in arrivo per la fine del mese.

Nel caso in cui si abbia già installato la build KB5010414 sarebbe meglio eseguire un downgrade alla precedente versione tramite l’apposita funzione integrata in Windows 11 oppure eseguire un’installazione pulita del sistema cosi da scongiurare possibili surriscaldamenti del processore.