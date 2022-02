Windows 10: il supporto per alcune versioni termina a maggio

Negli ultimi mesi la community di utenti del sistema operativo Microsoft si è completamente focalizzata su Windows 11. Tuttavia ancora oggi milioni di persone utilizzano con soddisfazione Windows 10. Inoltre una buona fetta di tale utenza non può concretamente eseguire l’update alla nuova versione perché il proprio computer non soddisfa uno o più requisiti richiesti da Windows 11, come ad esempio il supporto alla tecnologia TPM (Trusted Platform Module) 2.0. Tuttavia presto o tardi diventerà necessario aggiornare la propria configurazione hardware visto che tra pochi mesi scadrà il supporto ufficiale per alcune versioni di Windows 10.

Nel portale ufficiale di Microsoft è stato infatti specificato che le release 1909 e 20H2, distribuite rispettivamente a fine 2019 e nel 2020, smetteranno di ricevere supporto ufficiale ed aggiornamenti a maggio 2022. Dunque continuare ad utilizzare tali build diventerà man mano più pericoloso, infatti con l’assenza di patch e bugfix l’utente sarà sempre più esposto a falle di sicurezza che sono state sistemate nelle release più recenti. Inoltre è plausibile che con il tempo gran parte delle applicazioni smetta di funzionare correttamente.

Ecco una lista completa delle release non più supportate a maggio 2022:

Windows 10 Home – Versione 20H2

Windows 10 Pro – Versione 20H2

Windows 10 Pro Education – Versione 20H2

Windows 10 Pro per Workstations – Versione 20H2

Windows 10 Enterprise – Versione 1909

Windows 10 Education – Versione 1909

Windows 10 IoT Enterprise – Versione 1909

Gli sviluppatori dell’azienda statunitense invitano dunque i propri utenti ad aggiornare alle versioni più recenti di Windows 10 oppure a valutare l’upgrade a Windows 11, entrambe opzioni gratuite. Mantenere il proprio sistema aggiornato garantisce non solo una maggiore sicurezza generale ma consente anche di ottenere migliori performance, magari tramite nuove feature che sfruttano l’hardware più recente, e nuove funzionalità che facilitano la diverse attività quotidiane, come ad esempio la sincronizzazione dei file e delle preferenze tra diversi dispositivi.

Le release di Windows 10 distribuite durante il 2021 verranno invece mantenute ed aggiornate fino al 2025 mentre non è ancora chiaro quale sarà il termine dei programmi di supporto a pagamento che le diverse imprese e pubbliche amministrazioni hanno sottoscritto con Microsoft.