WhatsApp per Android beta: torna la vecchia interfaccia

Chi possiede un dispositivo basato sul sistema operativo Android e partecipa al programma di betatest della nota applicazione per la messaggistica istantanea, avrà probabilmente notato come gli sviluppatori di Meta abbiano deciso di modificare ancora una volta l’interfaccia utente della sezione dedicata ai contatti.

Si tratta per molti versi di un ritorno al passato recente, determinato con tutta probabilità dai feedback inviati dagli utenti a seguito degli ultimi aggiornamenti della UI che, con tutta evidenza, non avrebbero riscosso i favori della maggioranza.

In sostanza ad inizio febbraio la sezione era stata divisa in due parti: in una si potevano reperire gli utenti contattati più frequentemente, nella seconda sono state rese disponibili le chat più recenti. Tale impostazione venne pensata per individuare più rapidamente gli account delle persone con cui vengono scambiati il maggior numero di messaggi.

Un ritorno al passato per WhatsApp

A testimoniare il dietrofront dei Designer sarebbe stata per prima la redazione di WABetaInfo che avrebbe notato il ritorno alla vecchia lista di contatti, quella che si limita a elencare gli utenti registrati in rubrica in ordine alfabetico, permettendo di selezionare quelli desiderati tramite una semplice ricerca da effettuare dopo aver cliccato sull’icona a forma di lente d’ingrandimento.

Il nuovo aggiornamento, disponibile per gli aderenti al programma Google Play Beta, riguarda la versione 2.22.5.9. Il roll out della nuova interfaccia è comunque appena iniziato e probabilmente ci vorranno alcuni giorni prima che l’update venga messo a disposizione di tutti.

Questa novità, se così può essere chiamata, si aggiungerebbe ad alcune modifiche che avrebbero interessato (sempre sui device Android) la finestra visualizzabile durante le chiamate di gruppo, sarebbero state poi aggiunte le forme d’onda per i partecipanti alle chiamate vocali di gruppo.

In ogni caso si tratterebbe di cambiamenti abbastanza marginali, attualmente essi coinvolgerebbero soltanto una piccola parte dei betatester ma potrebbero essere estesi presto ad una platea più ampia di utenti. Detto questo nessuno potrebbe affermare con certezza che gli aggiornamenti effettuati siano destinati a rientrare effettivamente in una delle prossime versioni definitive.