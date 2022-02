SanDisk Ultra Luxe 128GB: nuovo minimo storico per la pendrive professionale

Per portare i tuoi dati sempre con te, ci sono numerose soluzioni. Se però desideri una soluzione professionale, estremamente affidabile e sicura, allora la scelta è una soltanto: la SanDisk Ultra Luxe 128GB. Una pendrive realizzata per offrire il meglio ai professionisti e non solo, che oggi segna un nuovo minimo storico a soli 20 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Luxe 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive si presenta con uno chassis completamente in metallo che fornisce la massima robustezza e protezione durante i viaggi. Non manca l’asola che consente di attaccare la chiavetta direttamente al portachiavi per scongiurare il rischio di smarrimento e semplificarne il trasporto. L’interfaccia utilizzata è quella USB Type-A 3.1 Gen1 che garantisce velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Inevitabilmente per fruire di tali prestazioni è indispensabile che anche il computer sfrutti la medesima specifica. Tuttavia, rimane retrocompatibile con gli standard precedenti per la massima flessibilità. La capacità da 128GB permette di memorizzare grosse quantità di dati, dai semplici documenti a film e serie TV da avere sempre a portata di mano fuori casa.

Nonostante si adatti a qualsiasi tipo di utilizzo, la pendrive, come premesso, si rivolge soprattutto ai professionisti. Questa, infatti, è accompagnata da due software che garantiscono la sicurezza dei dati e la possibilità di recuperarli. Il primo è SanDisk Secure Access che consente di impostare una password per l’accesso all’intera memoria o a singoli file o cartelle. Il secondo, invece, è RescuePRO Deluxe, un’applicazione che consente di recuperare i dati anche se erroneamente cancellati. In sostanza, un alleato affidabile per la vita quotidiana, perfetto per i professionisti e ideale per gli utenti che desiderano di più oltre al semplice spazio di archiviazione.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 46%, la SanDisk Ultra Luxe 128GB è disponibile su Amazon a soli 19,99 euro. Praticamente a metà prezzo, un vero affare.