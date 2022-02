N26 entrerà nel mercato delle criptovalute: possibile collaborazione con BitPanda

Le fintech sono di gran moda negli ultimi anni, e società come Curve, N26 e Revolut sono diventate popolari soprattutto in Europa.

Revolut è diventata virale grazie al suo approccio al settore bancario e vantaggi aggiuntivi racchiusi in un’unica app. Ultimamente è stato introdotto anche il trading di azioni e il trading di criptovalute, per non parlare del fatto che recentemente gli è stata concessa una licenza bancaria europea.

N26 invece è un’altra banca piuttosto grande in Europa che è stata completamente autorizzata dal 2016 e può essere descritta più come una banca tradizionale con un focus sul digitale. Proprio per questa sua tendenza nel voler investire nel digitale, sembrerebbe che N26 stia lavorando per introdurre il trading delle criptovalute dall’interno della propria app.

Un analisi completa dell’APK può prevedere le funzionalità che potrebbero arrivare in un futuro aggiornamento di un’applicazione, ma ribadiamo nel dire che queste sono previsioni e potrebbero non esserci in una versione futura. Questo perché queste features non sono attualmente implementate nella build live e potrebbero essere ritirate in qualsiasi momento dagli sviluppatori in una build futura.

Una probabile collaborazione con BitPanda in arrivo?

Data l’attenzione più “tradizionale” di N26 al settore bancario, non sorprende che ci sia voluto così tanto tempo prima che la società si avvicinasse alle criptovalute.

Da alcuni leak che provengono dalle righe di codice della nuova build dell’app sembra che la banca collaborerà con Bitpanda per gli acquisti delle criptovalute. Infine, afferma anche che esiste una “trasparenza totale delle commissioni” per lo scambio di criptovalute e che sarà disponibile una chiara panoramica dei progressi del portafoglio. N26 attualmente offre statistiche e grafici sulla spesa per gli utenti con conti bancari.

Tieni presente che c’è sempre la possibilità che questa funzione non venga rilasciata, che sia stata solo testata internamente e che possa anche essere accantonata in futuro. Tuttavia, i rapporti hanno suggerito che N26 desidera entrare nello spazio delle crypto già da un po’ e intende farlo sopratutto nel 2022.

Fonte: xda-developers