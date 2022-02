Microsoft Teams si aggiorna con le Fluent Emojis: ecco cosa cambierà

Microsoft sta rilasciando il nuovo aggiornamento Fluent Emojis e inserisce all’interno dell’app oltre 1800 emoji nuove da utilizzare. Le nuove emoji rispecchiano una nuova versione moderna e rivisitata delle reaction che usiamo ogni giorno.

Gli utenti vedranno una nuova versione della maggior parte dei precedenti emoji di Teams, insieme ad alcune nuove scelte. Inoltre Microsoft ci tiene a ricordare che tutte le emoji che rappresentano un essere umano, continueranno ad avere 6 opzioni di scelta per la tonalità della pelle.

Questo invece è l’elenco specifico con gli elementi modificati:

Le emoji nella chat e la messaggistica dei canali si aggiorneranno al nuovo stile Fluent, insieme a nuove animazioni;

Le reazioni in chat, canali e riunioni dal vivo verranno aggiornate al nuovo stile Fluent;

Teams è utilizzato in tutto il mondo

Microsoft Teams è un software basato su cloud che fa parte della suite di applicazioni Microsoft 365 e Office 365. Le funzionalità principali di Microsoft Teams includono messaggistica aziendale, chiamate, riunioni video e condivisione di file.

Teams è l’offerta UC (Unified Communications) basata su cloud principale di Microsoft ed è in concorrenza con prodotti simili, come Slack, Cisco Webex e Google Workspace. In quanto app per le comunicazioni aziendali, Teams consente ai lavoratori locali e remoti di collaborare sui contenuti in tempo reale e quasi in tempo reale su diversi dispositivi, inclusi laptop e dispositivi mobili. Microsoft Teams si integra con altre applicazioni aziendali Microsoft, inclusi Exchange, PowerPoint e SharePoint.

Inoltre è particolarmente utile per la collaborazione remota perché mantiene collegati e comunicanti team di lavoratori. La pandemia di COVID-19 ha costretto le organizzazioni di tutto il mondo a utilizzare ampiamente questa app, così come altri software per il lavoro a distanza.

Il programma viene solitamente distribuito ad intere organizzazioni e non solo all’interno di determinati reparti aziendali. In alcuni casi, Teams potrebbe sostituire le e-mail per la comunicazione aziendale interna tra i dipendenti.

