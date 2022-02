HUAWEI Watch GT Runner al minimo storico + FreeBuds 4i in regalo su Amazon

Huawei Watch GT Runner arriva su Amazon ad un prezzo stracciato insieme alle FreeBuds 4i in regalo, un bundle che piacerà a tutti gli appassionati dello sport e della musica.

La durata della batteria è davvero impressionante, in particolare per uno smartwatch con display AMOLED da 1,43 pollici, nei benchmarks ha perso meno della metà della carica durante una settimana di uso regolare e allenamenti, superando le stime di Huawei.

Possiede inoltre lo stesso rilevamento della posizione dual-band, con supporto per sistemi satellitari GPS, Beidou, GLONASS, Galileo e QZSS , che consentono all’orologio di individuare meglio la posizione in aree con una visuale limitata.

Hai anche un sensore SpO2 per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, che è particolarmente utile se stai usando l’orologio per l’allenamento in quota. Non è un dispositivo medico, quindi, sebbene siano state condotte ricerche sull’uso di smartwatch per prevedere l’insorgenza di malattie, Watch GT Runner è strettamente utilizzato per l’allenamento sportivo. Questo sensore può essere utilizzato continuamente, o all’occorrenza solo durante la notte o per eseguire controlli a campione dopo l’allenamento.

Ma è la modalità sport in cui Huawei Watch GT Runner eccelle davvero (i suoi strumenti per il fitness sono stati sviluppati e perfezionati nei laboratori sportivi dedicati dell’azienda). L’orologio possiede dei sensori che tracceranno i tuoi progressi per oltre 100 attività, dall’escursionismo allo sci di fondo, e offre il rilevamento automatico per corsa, camminata, cross-trainer e voga. Queste impostazioni non registrano solo il tempo e la frequenza cardiaca; la modalità di salto con la corda, ad esempio, terrà traccia del numero di salti completati e ti consentirà di impostare un obiettivo durante tutta la sessione di allenamento.

Mentre quanto riguarda il monitoraggio della frequenza cardiaca, non sono stati registrati picchi insoliti e le sue misurazioni erano solo di circa 2 bpm diverse da quelle registrate dal Garmin Fenix 7, considerato come il dispositivo più preciso nell’ambito delle misurazioni cardiache.

FreeBuds 4i in regalo

Mentre le Huawei Freebuds 4i possono essere collegate a qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth e fungere da auricolari wireless. Hanno una batteria da 55 mAh e la custodia ha una capacità di 215 mAh. L’azienda afferma di poer arrivare a 10 ore di riproduzione continua al 50% del volume con ANC disattivato e modalità AAC abilitata.

Le cuffie hanno i diaframmi polimerici e driver a bobina dinamica da 10 mm, che funzionano bene insieme e offrono un suono chiaro. La musica su Spotify o Tidal suona incisiva, il suono è equilibrato e la voce è ben definita. Non c’è alcun equalizzatore nell’app AI Life, quindi puoi sintonizzare il suono solo se il tuo smartphone ha Dolby Atmos o un equalizzatore simile a livello di sistema.