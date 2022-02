Gli Stati Uniti sempre più pazzi per l’iPhone

Il fatto che l’iPhone sia uno degli smartphone più venduti e apprezzati al mondo è un dato che non è da mettere in discussione, lo testimoniano gli incredibili risultati di vendita che Apple è riuscita a raggiungere, così come il fatto che quella della “mela morsicata” sia l’azienda più ammirata. Ad avvalorare tale tesi ci sono però pure i dati di mercato USA recentemente distribuiti, in base ai quali si evince chiaramente che il “melafonino” continua a dominare imperterrito il mercato in questione.

Apple: iPhone domina il mercato USA per tutto il 2021

Stando infatti alle statistiche fornite da Counterpoint Research, Apple ha conquistato oltre la metà del mercato USA per la maggior parte degli ultimi quattro trimestri, andando quindi ad avere la meglio per tutto il 2021. Gli Stati Uniti, dunque, sono uno dei mercati in cui la gamma iPhone riesce a riscuotere più successo, rivelandosi una fonte affidabile e importante per le entrate complessive di Apple.

Più precisamente, il 2021 è iniziato con il 55% della quota di mercato, per poi passare al 50% o poco più nei mesi successivi e far registrare una crescita del 14% anno su anno. Numeri simili ci sono anche nei trimestri successivi, con una crescita che hanno raggiunto anche il 21% anno su anno.

A rivelarsi ottimo è stato pure il lancio di iPhone 13 che ha fatto balzare l’azienda di Cupertino al primo posto in classifica tra i produttori di smartphone in terra a “stelle e strisce” e gli ha permesso di raggiungere una quota di mercato del 56%, ovvero una crescita pari al 10% anno su anno, durante il quarto trimestre.

È altresì interessante notare che Samsung si conferma essere il rivale più vicino ad Apple, con un con un picco del 34% raggiunto nel terzo trimestre del 2021, calato al 22% nei tre mesi successivi. A detta degli analisti, il calo della quota di mercato è stato dovuto al fatto che l’azienda sudcoreana non è riuscita a rifornire la sua serie S21 abbastanza velocemente.

Fonte: Counterpoint Research