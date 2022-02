Come cancellare i cookie e la cache da Mozilla, Chrome e browser Samsung

È probabile che il tuo smartphone Android sia pieno di dati raccolti dal tuo browser web. Questi dati sono la cache del browser e i cookie, e possono essere molto utili: aiutano il telefono a caricare i siti web utilizzati di frequente e mantenerti connesso ai tuoi account.

Ma se utilizzi Firefox, Samsung Internet o Google Chrome, questi dati alla fine si accumuleranno, occupando spazio sul telefono e probabilmente includendo anche cookie che tengono traccia della cronologia di navigazione con l’intenzione di offrire pubblicità personalizzata.

Non fa male cancellare occasionalmente questi dati per mantenere il tuo browser snello, funzionante e capace di memorizzare il minor numero possibile di cookie di tracciamento.

Su Android, i passaggi differiscono leggermente a seconda del tipo di telefono e dell’app del browser che stai utilizzando, quindi di seguito esamineremo come cancellare questi dati su Chrome di Google (spesso l’impostazione predefinita per molti telefoni Android ), il browser Internet di Samsung (il browser predefinito sulla serie di telefoni Galaxy) e il browser Firefox di Mozilla.

Google Chrome

Puoi eliminare i cookie e la cache dall’interno della versione Android di Google Chrome toccando prima il pulsante “Altro” nell’angolo in alto a destra del browser, indicato da una colonna con tre punti, quindi toccando “Cronologia” e “cancella dati di navigazione”. Puoi anche accedere dal menu “Impostazioni di Chrome”, toccando “Privacy” e sicurezza e quindi “Cancella dati di navigazione”.

Chrome offre anche impostazioni di base e avanzate per cancellare la cronologia di navigazione, i cookie e i dati dei siti e le immagini e i file memorizzati nella cache. Puoi utilizzare il menu a discesa per selezionare se scegliere se eliminare l’intera cronologia o una selezione delle ultime 24 ore fino alle ultime quattro settimane. Toccando “Avanzate” l’app ti darà accesso all’eliminazione delle password salvate, ai dati dei moduli di compilazione automatica e alle impostazioni del sito.

Browser Samsung

Per cancellare i dati mentre sei nell’app del browser Internet Samsung, tocca prima il pulsante “Opzioni” nell’angolo in basso a destra , quindi “Impostazioni” e scorri verso il basso toccando “dati personali”, quindi tocca “elimina dati di navigazione”. Puoi cancellare la cronologia di navigazione, i cookie e i dati del sito, le immagini e i file memorizzati nella cache, le password e i moduli di compilazione automatica in qualsiasi combinazione. Dopo aver toccato “Elimina dati”, riceverai un messaggio che ti chiede di confermare le tue scelte prima di eliminare.

Mentre nella sezione archiviazione, ci sono due opzioni separate per “Cancella cache” e “Cancella dati”. Toccando “Cancella cache” si cancellerà immediatamente la cache, ma “Cancella dati” fa apparire un messaggio che ti avverte che tutti i dati dell’applicazione verranno eliminati in modo permanente, inclusi file, impostazioni, account e database. Sebbene non specifichi i cookie, questo approccio dovrebbe eliminare tutti i dati rimanenti, consentendoti di riavviare il browser internet Samsung come se fosse nuovo di zecca.

Mozilla Firefox

Proprio come con Google Chrome, puoi cancellare i cookie e la cache dall’app Mozilla Firefox per Android. Per accedere a questa funzione, toccare il pulsante “Altro” a destra della barra degli indirizzi, simboleggiato da tre punti allineati verticalmente. Quindi tocca “Impostazioni” e scorri verso il basso fino a “Elimina dati di navigazione”.

Firefox offre la maggior parte delle opzioni che consenteno anche di eliminare la cronologia di navigazione e i dati del sito, le autorizzazioni e persino la cartella download insieme a cookie e immagini e file memorizzati nella cache.

Anche se non puoi scegliere un intervallo di tempo come per Chrome, puoi essere più specifico riguardo al tipo di dati che desideri rimuovere. Inoltre Firefox ha un’opzione aggiuntiva per coloro che non vogliono conservare i propri dati dopo aver finito di utilizzare l’app. All’interno di “Impostazioni” c’è un’opzione che si chiama “Elimina dati di navigazione all’uscita”, che indica a Firefox di cancellare qualsiasi combinazione di queste impostazioni ogni volta che esci dall’applicazione. È una funzione utile se desideri mantenere il browser in ordine e, ad esempio, evitare di trasmettere accidentalmente la cronologia del browser a qualcuno che potrebbe aver rubato o altrimenti ottenuto l’accesso al tuo telefono.

Fonte: cnet