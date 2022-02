Chrome OS Flex: il sistema operativo di Google che si installa su vecchi pc e Mac

Google ha annunciato l’accesso anticipato a una nuova versione di Chrome OS chiamata OS Flex. La nuova versione di Chrome OS, progettata per aziende e scuole, è stata sviluppata per funzionare su vecchi PC e Mac. Il sistema operativo può essere installato “in pochi minuti“, secondo il post sul blog di Google.

Google ha detto che Chrome OS Flex sarà identico a Chrome OS come quello installato sui Chromebook: è costruito dalla stessa base di codice e segue la stessa “cadenza di rilascio“. Ha fatto notare che alcune funzionalità potrebbero dipendere dall’hardware del PC che stai utilizzando. In effetti, l’avviso riguarda ogni funzione specifica che potrebbe utilizzare il pc, incluso l’Assistente Google sempre attivo e la sincronizzazione del telefono Android.

Ecco dove scaricare la nuova versione di Chrome OS

Questa non è la prima volta che Chrome OS viene visualizzato su dispositivi che non sono stati progettati per questo sistema operativo. Google ha recentemente acquistato Neverware, che in precedenza vendeva un’applicazione chiamata CloudReady che consentiva agli utenti di convertire i vecchi PC in sistemi Chrome OS. Ciò ha innescato speculazioni su dove potremmo vedere Chrome OS e il suo futuro nello spazio dei PC e tablet.

Da quell’acquisizione, osserva Google, “abbiamo lavorato duramente per integrare i vantaggi di CloudReady in una nuova versione di Chrome OS“. Questo sembra essere il primo passo di Google verso nuove soluzioni cloud.

Se vuoi provare tu stesso Chrome OS Flex, puoi saperne di più sul sito web di Chrome Enterprise. Nota che il sistema operativo è ancora in modalità di accesso anticipato, quindi potresti riscontrare bug: puoi anche decidere di avviarlo direttamente da un’unità USB se preferisci curiosare prima di installarlo sul tuo computer.

Fonte: theverge