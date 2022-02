Beelink SER 3: il Mini PC Ryzen ultra flessibile al minimo storico

Non sei costretto a scegliere tra prestazioni e compattezza con il Beelink SER 3 equipaggiato con processore Ryzen. Si tratta di un Mini PC pensato per l’utilizzo professionale capace di sostituire un tradizionale desktop mid-tower ad un prezzo a dir poco accessibile: oggi solo 329 euro su Amazon.

Mini PC Beelink SER 3: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un AMD Ryzen 3 3200U dual-core con una frequenza massima di 3,5GHz. A supportarlo ci sono 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB. Da non trascurare è la scheda video AMD Radeon Vega 3 che consente anche qualche sessione di gaming leggero, naturalmente con i dovuti compromessi dal punto di vista dei dettagli. Uno degli aspetti più interessanti del computer è la versatilità e flessibilità della configurazione. La memoria RAM può essere agevolmente aumentata fino a 32GB, mentre quella di massa consente di sostituire l’SSD con uno più capiente o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Nella parte inferiore, infatti, lo sportello può essere rimosso in pochi secondi avendo il pieno accesso all’hardware interno.

Lo chassis è realizzato completamente in metallo, con una griglia superiore e due laterali che agevolano la dissipazione del calore. La connettività mette a disposizione tutto ciò di cui potresti avere bisogno, a partire dalle quattro porte USB tutte con specifica USB 3.0. A queste si aggiunge un’ulteriore porta USB Type-C comoda per il collegamento dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, e consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca, ovviamente, la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connettività via cavo. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.0.

Grazie ad uno sconto dell’11%, a cui si somma un coupon di 26 euro, il Beelink SER 3 può essere acquistato su Amazon a soli 329 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.